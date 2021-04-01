سهام آسیایی رشد کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام آسیایی در معاملات امروز، پنج‌شنبه، تحت تأثیر داده‌های قدرتمند اقتصادی چین رشد کردند.

شاخص شرکت خصوصی کایچین مارکیت از مدیران خرید شرکت‌های تولیدی چین منتشر شد و نشان داد که فعالیت این شرکت‌ها در ماه مارس رشد کرده است.

جامع‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی بدون سهام ژاپن ۰.۶۵ درصد رشد کرد در حالی که نیکی ژاپن ۰.۸۷ درصد به ارزش خود افزود.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۰.۳۰ درصد رشد کرد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ با جهش ۱.۰۲ درصدی روبرو شد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۵۶ درصد بالا آمد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۶۶ درصد رشد کرد.

در بازار ارز، دلار نزدیک به بالاترین سطح ۱ ساله خود باقی ماند و نرخ برابری آن با ین ژاپن و یوآن چین به ترتیب به ۱۱۰.۷۴ واحد و ۶.۵۷۴۷ واحد رسید.