عدنان غزی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن واکنش به مصاحبه اخیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اظهار کرد: مراسم خاکسپاری یکی از بزرگان که در روزهای گذشته برگزار شد، در حوزه استحفاظی شهرستان کرخه بوده و آن منطقه مدیریتی مجزا از شهرستان شوش دارد.
وی گفت: با توجه به گزارشهای ارسالی از شهرستان به مسئولان استانی، انتظار میرود که ریاست دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به این مسئله توجه داشته باشد.
فرماندار شوش افزود: نظارتها بر نحوه تدفین فوتشدگان کرونایی با همکاری دستگاههای قضائی، انتظامی و عوامل بهداشت انجام خواهد شد؛ همچنین در برخی موارد به منظور جلوگیری از برگزاری تجمع و مراسم، شدت نظارتها به حدی است که با تحویل ندادن جسد متوفی و یا دفن فوتشدگان در ساعات ۱۹ تا ۲۰ شب انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه نظارتها بر مصوبات ستاد کرونای شهرستان شوش به صورت مستمر و ویژه در دستور کار است، به پلمب یک بانک در شوش اشاره کرد و گفت: یک شعبه بانکی به دلیل رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی و بیتوجهی به تذکرات ستاد کرونا در این شهرستان پلمب شد.
فرماندار شوش بیان کرد: تجمعهای برخی روستاییان برای انجام امورات بانکی باعث تجمع بیش از حد مقابل این بانک شده بود که با پیگیریهای صورت گرفته مسئولان بانک موظف شدند که برای انجام امورات بانکی روستاییان، در همان روستا حضور داشته و خدمات خود را ارائه کنند تا شاهد تجمع مقابل بانک نشویم.
وی، از تلاش و همکاری عوامل بهداشت و درمان، دستگاههای قضائی - انتظامی و سپاه پاسداران تقدیر کرد و افزود: از مردم شوش درخواست میشود که بیشتر پروتکلهای بهداشتی را رعایت و از حضور در تجمعها خودداری کنند.
رئیس ستاد کرونای شهرستان شوش گفت: آخرین وضعیت شهرستان شوش طبق اعلام وزارت بهداشت و درمان، نارنجی است که در این راستا درخواست میشود که رنگبندی شهرستان کرخه و شوش جدا تا تصمیمگیریها منظمتر و بهتر انجام شود.
فرماندار شوش گفت: امید است که با ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات مطلوبتر توسط دانشگاه علوم پزشکی اهواز و رفع کاستیهای موجود در حوزه بهداشت و درمان شهرستان شوش، اقدامهای عملی و با اهتمام و جدیت بیشتری انجام شود.
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