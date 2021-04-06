کمبود قیر و اعتبارات مشکل عمده راهداری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نشست هم‌اندیشی امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به منظور تبادل نظر و ارائه انتظارات، دغدغه‌ها و مشکلات و ارائه راهکارهای لازم در سال جدید برگزار شد.

در این مراسم داریوش امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تلاش می‌کند عملکردی شفاف و روشن داشته باشد و جایگزینی سیستم‌های نرم‌افزاری با روش‌های سنتی، استفاده از فناوری‌های نوین، انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری به منظور استفاده از ظرفیت‌های آن مجموعه و توانایی شرکت‌های دانش بنیان از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین رویکردهای مهم هر سال توسط مقام معظم رهبری، اظهار داشت: همواره تلاش کرده‌ایم رویکرد تعیین شده در ابتدای هر سال توسط مقام معظم رهبری را به صورت بهینه در مجموعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نهادینه کنیم که تحقق اهداف تعیین شده در این مسیر بعضاً با دشواری‌هایی همراه است و در حالی که بسیاری از ارکان بخش حمل و نقل جاده‌ای، در اختیار این سازمان نیست و بعضاً تصمیماتی مربوط به این حوزه در خارج از سازمان اخذ می‌شود، اما به عنوان متولی بخش در مورد همه مسائل مرتبط با شرکت‌های حمل و نقل، اصناف، رانندگان و امور مربوط به راهداری همواره ملزم به پاسخگویی هستیم.

امانی با اشاره به مشکلات حوزه راهداری، کمبود اعتبارات و قیر را از مشکلات عمده این حوزه برشمرد که این مقوله منجر به تحت تأثیر قرار گرفتن وضعیت راه‌های کشور شده است.

وی برنامه‌ریزی برای استفاده از حداقل بودجه جهت بهره‌وری حداکثری و انجام اقدامات اثرگذار را در سرلوحه برنامه‌های سازمان برشمرد و افزود: انجام کار انقلابی و جهادی در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و کاشتن بذر امید در این بخش، نیاز به کمک و حمایت سازمان بازرسی و استفاده از ظرفیت این سازمان برای همراهی سازمان‌ها و دستگاه‌های اثرگذار و تصمیم‌گیرنده دارد که امیدواریم با تدوین برنامه مصوب و مدون، همکاری و تعامل شایسته‌ای میان دو سازمان در سال ۱۴۰۰ صورت پذیرد.

در ادامه این نشست، محمدحسن امیری، بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت مسائل مرتبط به حوزه راهداری به عنوان یکی از ارکان اصلی وزارت راه و شهرسازی، اصلاح نقاط پرحادثه، تعریض راه‌ها و پل‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، احداث و بهسازی و ایمن‌سازی راه‌های روستایی، اصلاح طرح هندسی راه‌ها، گشودن گره‌های ترافیکی راه‌ها، حل معضلات مربوط به رانندگان، نگهداری راه‌ها، تعیین استراتژی‌های بخش راهداری، نوسازی ناوگان را از جمله دغدغه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برشمرد.

امیری با بیان این مطلب که توانمندی‌های خوبی در این حوزه وجود دارد و با تکیه بر توان تولیدی کشور، امکان غلبه بر بسیاری از چالش‌ها به رغم دسیسه‌های دشمنان وجود دارد، بیان کرد: حمل و نقل جاده‌ای و اهمیت آن در توسعه کشور امروز بر کسی پوشیده نیست و با توجه به ماهیت کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در جهت خدمت‌رسانی به عموم مردم، خدمات این سازمان بسیار ارزشمند است.

وی رویکرد سازمان بازرسی کل کشور را علاوه‌بر مقابله با فساد، هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط جهت انجام اقدامات مؤثر به منظور تأمین منافع مردم برشمرد تا از بروز تخلف و تقلب در دستگاه‌ها پیشگیری شود.

بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مطلوبی که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در راستای نوسازی ناوگان صورت پذیرفته، بر بررسی و برنامه‌ریزی بیش از پیش این سازمان جهت رفع موانع موجود و تأمین نظر ذینفعان تأکید کرد.

امیری اهمیت دقت و کنترل در فرایند انجام امور توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شناسایی معضلات مهم حوزه و ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی و اقدامات انجام شده و تشکیل نیروی واکنش سریع به منظور فعالیت در مواقع بروز حوادثی همچون سیل، زلزله، برف‌روبی و دیگر رخدادهای این حوزه را یادآور شد.

وی گفت: به منظور بهبود حمل و نقل کشور در اسرع وقت ضروری است برای شناسایی و معرفی حداقل ۱۰ گره ترافیکی مطالعات لازم در اولویت قرار گرفته و این مشخصات پروژه‌ها به هیأت بازرسی مستقر در سازمان راهداری ارائه شود.

بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور ابراز امیدواری کرد: همکاری و تعاملات فیمابین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان بازرسی کل کشور استمرار یابد.