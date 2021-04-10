به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر امیر گل رو استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: داده برداری سریع، استاندارد، صحیح و دقیق از وضعیت روسازی به منظور تحلیل وضعیت عملکردی روسازی و برنامه ریزی نگهداری و تعمیر آن در مدیریت روسازی موجب کاهش ۷۵ درصدی در هزینه چرخه عمر روسازی می‌شود.

به گفته وی، در دنیای امروز، اهمیت مدیریت و نگهداری زیرساختهای حمل و نقلی بر کسی پوشیده نیست. از طرفی بررسی، شناخت، ارزیابی و اندازه گیری خرابی‌های روسازی اساس کار مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی است که از اهمیت بالایی برخور دارند.

مدیرپروژه این سامانه گفت: تمرکز اصلی ما در این پروژه بر زیرساختهای حمل و نقلی بوده و به عنوان یکی از پیشگامان ارائه سیستم‌های پایش سلامت راه‌ها در کشور درصدد تولید محصولاتی دیگر به منظور پایش سلامت راه برآمدیم.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین هدف این پروژه ارائه خدمات برداشت داده‌های وضعیت روسازی با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت، ارائه شاخص‌های عملکردی روسازی (مانند ناهمواری، شیارشدگی، زبری و وضعیت خرابی‌های روسازی)، اولویت بندی عملیات نگهداری و تعمیر و بودجه ریزی لازم برای آن است، گفت: در این راستا سامانه‌ای طراحی کردیم که قابلیت ارائه گزارش‌های مدیریتی تحت وب را دارد.

وی در خصوص سامانه پایش هوشمند سلامت زیرساخت‌ها گفت: در این سامانه موقعیت یاب جغرافیایی تریمبل از نوع تفاضلی دوفرکانسه استفاده شده است؛ این حسگر قادر به برداشت طول، عرض و ارتفاع جغرافیایی با دقت بهتر از یک متر است.

وی در خصوص خدمات دیگری که به واسطه این سامانه می‌توان ارائه کرد، گفت: مسافت سنج طولی یا انکودر، تعداد ۱۰ هزار پالس در هر گردش چرخ وسیله نقلیه تولید می‌کند تا بتوان مسافت طولی طی شده به هنگام برداشت را با دقت بهتر از ۰.۱ متر بدست اوریم.

گل رو تاکید کرد: همه حسگرهای بکار رفته در این سامانه با فرمان مسافت سنج طولی در بازه‌های طولی از پیش تعریف شده اقدام به برداشت داده‌ها می‌کنند.

وی در خصوص بخش دیگر این سامانه گفت: پروفیل سنج طولی دارای ۲ لیزر کلاس یک جهانی با فرکانس ۷۰ کیلوهرتز است که شاخص ناهمواری بین المللی راه (IRI)و درشت بافت روسازی (MPD) را در زیر دو چرخ خودرو به دست می‌آورد. لیزر پروفیل سنج دارای رزولوشن ۰.۰۱ میلی متر بوده و قادر است شاخص ناهمواری بین المللی راه را با دقت یک صدم متر به کیلومتر ارائه کرده و درشت بافت را برای هر یک میلی متر نمایش دهد.

گل رو در خصوص دوربین مورد استفاده در این سامانه گفت: این دوربین دارای رزولوشن ۱۶۰۰ در ۱۲۰۰ پیکسل، با سرعت تصویربرداری ۳۰ فریم در ثانیه است؛ این دوربین هم چنین مجهز به کنترلگر لرزش در زمان برداشت تصویر است.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد: دوربین محافظت شده در پوششی تحت پروتکل «آی پی» ۶۷ است که در شرایط سخت میدانی در برابر رطوبت و دما مقاوم بوده و قابلیت برداشت با بهترین کیفیت تصویر را دارد.

وی عنوان کرد: از این تصاویر می‌توان خرابی‌های سطحی روسازی، علائم ایمنی راه، کاربری زمین و مبلمان شهری را احصاء کرد. سامانه پایش سلامت مکانیزه راه قابلیت برداشت ناهمواری طولی و عرضی راه، درشت بافت، مشخصات هندسی راه و خرابی‌های سطحی راه را دارد.

گل رو افزود: با استفاده از داده‌های خام برداشت شده، شاخصهای وضعیت روسازی شامل شاخص بین المللی ناهمواری (IRI)، شیارشدگی (Rutting)، درشت بافت(MPD) ، شاخص وضعیت روسازی (PCI)بدست می‌آید.

وی ادامه داد: با استفاده از شاخصهای وضعیت روسازی بدست آمده، برنامه ریزی بهینه به منظور تعیین بهترین عملیات، نگهداری و تعمیر در زمان مناسب بر روی قطعه مورد نیاز صورت می‌گیرد که سالانه متولیان راه را در امر مهم حفظ و نگهداری راه‌ها که ارزشی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان دارد کمک شایانی کرده و موجب صرفه جویی قابل توجهی در سطح ملی می‌شود.

وی ادامه داد: اگر با استفاده از این سامانه پس از برداشت مکانیزه وضعیت راه، عملیات بهینه پیشگیرانه راه توصیه و اجرا شود، سالانه بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سطح شبکه راه‌های کشور یا به عبارت دیگر ۳۰۰ میلیون تومان به ازای هر کیلومتر خط صرفه جویی در نگهداری راه‌ها در سال شکل می‌گیرد که نقش کلیدی در صرفه جویی اقتصادی و تخصیص بهینه منابع در سطح ملی به همراه دارد.