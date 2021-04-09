اختتامیه هنرواره ملی «روایت جهاد» به زمان دیگری موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هفته هنر انقلاب، سید مرتضی دارابی دبیر اجرایی جشنواره هنرواره ملی «روایت جهاد» از تعویق برپایی مراسم اختتامیه این رویداد به زمان دیگری خبری داد.
بر این اساس، تصمیم تعویق برگزاری مراسم پایانی روایت جهاد به منظور حضور کلیه برگزیدگان بخشهای مختلف این رویداد در مراسم اختتامیه و همچنین حمایت از فعالیتهای جهادی کادر درمان کشور در دوران شیوع ویروس کرونا اتخاذ شده است.
دبیرخانه ملی روایت جهاد با هدف حفظ سلامتی همه شرکتکنندگان و مسئولان برپایی هنرواره قصد دارد زمان دیگری را برای برگزاری مراسم اختتامیه در نظر بگیرد.
زمان دقیق برگزاری اختتامیه این رویداد فرهنگی و هنری متعاقباً از طریق رسانهها اعلام خواهد شد.
گفتنی است، فراخوان نخستین هنرواره ملی «روایت جهاد» همزمان با اولین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، با هدف ثبت و ضبط نقشآفرینی مردم و کادر درمان در عرصه مواسات، کمکهای مؤمنانه و مبارزه علیه ویروس کرونا، به همت قرارگاه مشترک جبهه مردمی انقلاب اسلامی منتشر شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه هنرواره ملی «روایت جهاد»، این رویداد ۱۱ هزار و ۴۲۸ اثر را از سوی شرکتکنندگان خود دریافت کرده است. از بین کل آثار رسیده به دبیرخانه مجموع ۴ هزار و ۸۸۲ اثر توسط داوران در بخشهای مختلف داوری شدند که به تفکیک در بخش شعر و داستان ۴۷۹ اثر، بخش تجسمی ۳ هزار ۶۵۹ اثر، در بخش رسانه و گزارش خبری ۱۱۹ اثر، در بخش موسیقی ۱۰۶ اثر و در بخش هنرهای تصویری ۴۲۱ اثر مورد داوری قرار گرفت.
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