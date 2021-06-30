نمایشگاه مجازی «روایت جهاد» افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، نخستین دوره جشنواره «روایت جهاد» با نزدیک شدن به اختتامیه، منتخبی از آثار رسیده به این جشنواره را در قالب نمایشگاه مجازی در معرض دید علاقه‌مندان قرار داد که برای بازدید از این نمایشگاه اینجا را کلیک کنید.

فراخوان نخستین هنرواره ملی «روایت جهاد» همزمان با اولین سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی با هدف ثبت و ضبط نقش‌آفرینی مردم و کادر درمان در عرصه مواسات، کمک‌های مؤمنانه و مبارزه علیه ویروس کرونا، به همت قرارگاه مشترک جبهه مردمی انقلاب اسلامی منتشر شد.

بنا بر اخبار اعلامی از سوی دبیرخانه هنرواره ملی «روایت جهاد»، این رویداد ۱۱ هزار و ۴۲۸ اثر را از سوی شرکت‌کنندگان خود دریافت کرده است.

از بین کل آثار رسیده به دبیرخانه، مجموع ۴ هزار و ۸۸۲ اثر توسط داوران در بخش‌های مختلف داوری شدند که به تفکیک در بخش شعر و داستان ۴۷۹ اثر، بخش تجسمی ۳ هزار ۶۵۹ اثر، در بخش رسانه و گزارش خبری ۱۱۹ اثر، در بخش موسیقی ۱۰۶ اثر و در بخش هنرهای تصویری ۴۲۱ اثر مورد داوری قرار گرفت.

مراسم اختتامیه این جشنواره نیز با معرفی برگزیدگان، روز دوشنبه ۱۴ تیرماه از ساعت ۱۷ در تالار سوره حوزه هنری، واقع در خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ برگزار خواهد شد.