خبرگزاری مهر _ گروه جامعه: در سال گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که سازمان بنادر و دریانوردی پیشنهاد کرده لنج‌های سنتی چوبی و فایبرگلاس باری با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن در مدت ۵ سال امحا و به جای آن لنج‌های فلزی جایگزین شوند. این مصوبه در هیأت دولت تصویب شد و پس از آن با واکنش‌های مختلفی رو به رو بود. از جمله این واکنش‌ها از سوی متولیان میراث ناملموس بود که اعلام کردند مهارت و دانش لنج سازی سنتی در خلیج فارس توسط ایران در سال ۲۰۱۱ به ثبت جهانی یونسکو رسیده است و با از بین بردن لنج‌های قدیمی، در واقع بخشی از این میراث ناملموس از بین خواهد رفت.

وزیر میراث فرهنگی و رئیس ایکوم ایران نیز در نامه‌هایی خواستار تغییر و اصلاح این مصوبه شدند حتی وزیر میراث فرهنگی نشستی با رئیس سازمان بنادر داشت و در آن نشست هم درخواست کرد که تغییری در مصوبه ایجاد شود و در حوزه گردشگری دریایی نیز این لنج‌ها مورد بهره برداری قرار گیرند.

چون نه تنها این مصوبه منجر به از بین رفتن لنج‌های چوبی می‌شد بلکه مواردی که به عنوان تسهیلات مرتبط با گردشگری برای آن در نظر گرفته بودند نیز با مقوله گردشگری دریایی همخوان نبود. چون به عنوان مثال بیان شده بود که لنج‌های سنتی منعی برای فعالیت گردشگری ندارند اما طبق ضوابط سازمان بنادر عمر آنها نباید کمتر از ۱۵ سال باشد و از دو مایلی سرزمین اصلی نیز دورتر نروند!

این در حالی است که هیچ لنج چوبی حداقل در ۴۰ سال اخیر ساخته نشده و همه آنها عمری بیشتر از ۱۵ سال دارند و محدودیت‌های سازمان بنادر و دریانوردی نیز موجب شده تا فعالیت گردشگری در دریاهای عمان و خلیج فارس نداشته باشند.

اما حالا با وجود همه این واکنش‌ها، شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که این مصوبه ابلاغ شد.

در ابلاغیه مصوبه آمده است:

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۱۸) آئین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تُن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها، مصوبه مربوط به برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تُن (لنج تجاری) را ابلاغ کرد.

به موجب این مصوبه و در راستای ساماندهی شناورهای سنتی و ترغیب دارندگان شناورهای جایگزین شونده با کاربری تجاری، مزایایی شامل تخفیف سود بازرگانی برای کالای تجاری، بهره‌مندی از مزایای مندرج در آئین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تُن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها، بهره‌مندی از مزایای مربوط به نرخ فروش سوخت و… در نظر گرفته می‌شود.

یکی از تغییرات این مصوبه مربوط به حذف کلمه امحا است در حالی که در اصل قضیه، تغییری ایجاد نشده و همچنان طبق این مصوبه می‌بایست لنج‌های جدید جایگزین لنج‌های چوبی شوند.

از طرفی در جدولی مربوط به این ابلاغیه آمده که تنها سه سال زمان برای اجرای جایگزینی شناورهای سنتی تعیین شده و در این سه سال کاهش یارانه سوخت شناورها اجرایی خواهد شد. این جدول نیز حاکی از آن است که اگرچه در مصوبه اصلی آمده بود لنج‌های چوبی در مدت ۵ سال باید امحا شوند اما گویا در این ابلاغیه سه سال زمان برای امحا در نظر گرفته شده است.

همچنین در بخش مربوط به مزایای گردشگری نیز بدون تغییری تنها ذکر شده که تغییر کاربری شناورهای جایگزین شونده به تفریحی و گردشگری با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی بلامانع است. دستورالعمل‌های اعلامی در این ابلاغیه باز هم همان محدودیت‌های فعالیت لنج‌های سنتی را داراست.