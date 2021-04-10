به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی این وزارت به منظور انتخاب مدرسان دانشگاهی برای اعزام به کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور، فراخوان و پرسش‌نامه مخصوص متقاضیان اعزام به این کرسی‌ها را منتشر کرد.

اعضای هیأت علمی متقاضی واجد شرایط اعزام (اعضای هیأت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی و مسلط به یک زبان بین المللی) گروه‌های زبان و ادبیات فارسی، ایران‌شناسی و مطالعات ایرانی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، زبان‌شناسی، فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه‌ها می‌توانند پرسش‌نامه تکمیل شده خود را در فرمت های word و pdf حداکثر تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ از طریق دانشگاه محل کار خود (به طور متمرکز و در یک مرحله، با نامه رسمی آن دانشگاه) به این مرکز ارسال کنند.

بدیهی است تکمیل پرسش‌نامه و ارسال مدارک، صرفًا به منزله درخواست اعزام است و داوطلبان پس از بررسی مدارک و وضعیت علمی، برای شرکت در مصاحبه علمی دعوت خواهند شد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۸۲۲۳۴۲۳۳ و ۸۲۲۳۳۱۴۴ تماس بگیرند.