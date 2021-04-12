حسن رسولی عضو جبهه اصلاحات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از جزئیات سازوکار جبهه متبوعش در انتخابات شوراها خبر داد و گفت: هیئتهای اجرایی باید در مورد تطبیق مشخصات نامزدها با قوانین اظهار نظر کنند. مرحله بعدی هیئتهای نظارت منتخب مجمع در قالب هیئت مرکزی و هیئتهای استانی ورود پیدا میکنند.
وی افزود: پس از نهایی شدن این دو مرحله، یعنی تکمیل فعالیت هیئت اجرایی و نظارتی، به لحاظ حقوقی کسانی که صلاحیت آنها تایید شود نامزدهای انتخابات پیش رو به حساب میآیند و طبق زمان بندی در ایام مشخص قادر به تبلیغات خواهند بود.
عضو جبهه اصلاحات اعلام کرد: جبهه اصلاحات ایران برای رسیدن به لیست واحد در مراکز استانها بنا دارد از سامانه سراسری انتخاب نامزدها استفاده کند. این سامانه طراحی و تصویب شده و بر اساس آن مشخص میشود چه کسانی به عنوان چهرههای سیاسی منتسب به اصلاحطلبان و بر اساس چه سازوکاری شناسایی میشوند.
وی افزود: به واسطه این سامانه در فضای وب نسبت به داوطلبان هرکدام از شهرهای مراکز استانها، نظرات اعلام میشود. مجری طرح گزارش نظرات را میآورد و در مجمع عمومی جبهه اصلاحات هر استان مورد تصمیمگیری قرار خواهد گرفت.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تصریح کرد: اجرای این طرح و استفاده از این سامانه به ما کمک خواهد کرد تا نحوه بستن لیست نهایی به جای اتکا به نظرات عدهای از خواص سیاسی جریان اصلاحات، بر خرد جمعی و رای همگان متکی باشد. این تصمیم در جبهه اصلاحات گرفته شده و به اجرا در خواهد آمد.
رسولی درباره تاریخ ارائه فهرست نهایی لیست شورای شهر از سوی جریان اصلاحات، گفت: این تاریخ قاعدتاً بعد از نهایی شدن مرحله بررسی و رسیدگی به صلاحیت افرادی که نامزد شدهاند خواهد بود.
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