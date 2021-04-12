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۲۳ فروردین ۱۴۰۰، ۹:۰۰

رسولی به مهر خبر داد؛

راه‌اندازی «سامانه مجازی» اصلاح‌طلبان برای تهیه لیست شوراها

راه‌اندازی «سامانه مجازی» اصلاح‌طلبان برای تهیه لیست شوراها

عضو جبهه اصلاحات ایران گفت: برای رسیدن به لیست واحد در انتخابات شوراها از سامانه مجازی انتخاب نامزدها استفاده خواهیم کرد.

حسن رسولی عضو جبهه اصلاحات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از جزئیات سازوکار جبهه متبوعش در انتخابات شوراها خبر داد و گفت: هیئت‌های اجرایی باید در مورد تطبیق مشخصات نامزدها با قوانین اظهار نظر کنند. مرحله بعدی هیئت‌های نظارت منتخب مجمع در قالب هیئت مرکزی و هیئت‌های استانی ورود پیدا می‌کنند.

وی افزود: پس از نهایی شدن این دو مرحله، یعنی تکمیل فعالیت هیئت اجرایی و نظارتی، به لحاظ حقوقی کسانی که صلاحیت آنها تایید شود نامزدهای انتخابات پیش رو به حساب می‌آیند و طبق زمان بندی در ایام مشخص قادر به تبلیغات خواهند بود.

عضو جبهه اصلاحات اعلام کرد: جبهه اصلاحات ایران برای رسیدن به لیست واحد در مراکز استان‌ها بنا دارد از سامانه سراسری انتخاب نامزدها استفاده کند. این سامانه طراحی و تصویب شده و بر اساس آن مشخص می‌شود چه کسانی به عنوان چهره‌های سیاسی منتسب به اصلاح‌طلبان و بر اساس چه سازوکاری شناسایی می‌شوند.

وی افزود: به واسطه این سامانه در فضای وب نسبت به داوطلبان هرکدام از شهرهای مراکز استان‌ها، نظرات اعلام می‌شود. مجری طرح گزارش نظرات را می‌آورد و در مجمع عمومی جبهه اصلاحات هر استان مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: اجرای این طرح و استفاده از این سامانه به ما کمک خواهد کرد تا نحوه بستن لیست نهایی به جای اتکا به نظرات عده‌ای از خواص سیاسی جریان اصلاحات، بر خرد جمعی و رای همگان متکی باشد. این تصمیم در جبهه اصلاحات گرفته شده و به اجرا در خواهد آمد.

رسولی درباره تاریخ ارائه فهرست نهایی لیست شورای شهر از سوی جریان اصلاحات، گفت: این تاریخ قاعدتاً بعد از نهایی شدن مرحله بررسی و رسیدگی به صلاحیت افرادی که نامزد شده‌اند خواهد بود.

کد مطلب 5186512

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