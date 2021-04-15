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۲۷ فروردین ۱۴۰۰، ۲:۳۸

استقلال ۵ - الاهلی عربستان ۲

شروع طوفانی استقلال در آسیا/ الاهلی تا توانست از ایران گل خورد!

شروع طوفانی استقلال در آسیا/ الاهلی تا توانست از ایران گل خورد!

تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا برابر تیم الاهلی عربستان به یک برد پرگل دست پیدا کرد تا شروع طوفانی در این دوره از مسابقات داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و از گروه سوم از ساعت ۴۵ دقیقه بامداد امروز جمعه تیم فوتبال استقلال در جده عربستان به مصاف تیم الاهلی رفت که این دیدار با برتری ۵ به ۲ نماینده ایران خاتمه یافت. فرشید اسماعیلی (۵)، محمد نادری (۵۴) و مهدی قایدی (۶۷ و ۸۶) و شیخ دیاباته (۸۹ - پنالتی) برای استقلال گل زدند.

استقلال که در این دیدار با رشید مظاهری، عارف غلامی، سیاوش یزدانی، وریا غفوری، محمد نادری (۹۰ خاقانی)، مسعود ریگی، هرویه میلیچ (۶۹ شیخ دیاباته)، سعید مهری (۴۶ آرش رضاوند)، فرشید اسماعیلی (۸۷ مهدی پور) ارسلان مطهری (۸۷ موسوی) و مهدی قایدی به میدان رفت، خیلی زود به گل رسید.

شاگردان فرهاد مجیدی در دقیقه ۵ این دیدار از فرصت طلبی فرشید اسماعیلی سود بردند و در حالی که ضربه ایستگاهی میلیچ به دیوار دفاعی برخورد کرد و به درون محوطه جریمه راه یافت، اسماعیلی از راه رسید و با ضربه‌ای محکم گل اول بازی را به ثمر رساند.

صحنه‌ای از شادی فرهاد مجیدی و دستیارانش پس از گل استقلال

در دقیقه ۲۵ این دیدار میلیچ که توسط مجیدی از ابتدا در دفاع راست به کار گرفته شده بود روی بازیکن حریف مرتکب خطا شد و داور اعلام پنالتی کرد که در دقیقه ۲۶ سوما این توپ را به گل تبدیل کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

استقلال در نیمه اول نمایش خوب و قابل قبولی داشت و بارها با تشکیل زوج‌های دو نفره به محوطه جریمه حریف نزدیک شد و صاحب موقعیت‌های مناسبی هم شد اما نتوانست در زدن ضربات آخر دقت لازم را داشته باشد تا در نهایت نیمه اول با تساوی یک به یک به پایان رسید.

البته در یک دقیقه وقت اضافه نیمه اول مهدی قایدی توسط مدافعان تیم الاهلی درون محوطه جریمه سرنگون شد و در حالی که بازیکنان استقلال اعتقاد به پنالتی داشتند داور دستور به ادامه بازی داد.

در شروع نیمه دوم استقلال بازهم هجومی بود و در همان دقیقه اول می‌توانست به گل برسد اما ضربه محمد نادری به تیر دروازه برخورد کرد. در دقیقه ۵۴ اما محمد نادری کار را تمام کرد و از روی آشفتگی خط دفاعی الاهلی درون محوطه جریمه با ضربه‌ای محکم دروازه حریف را برای بار دوم باز کرد.

چند دقیقه بعد نوبت به مهدی قایدی رسید تا با همکاری ارسلان مطهری دروازه الاهلی را باز کند. قایدی در دقیقه ۶۷ روی پاس خوب ارسلان مطهری با ضربه‌ای دقیق دروازه تیم عربستانی را برای بار سوم باز کرد.

این پایان کار این دیدار زیبا و جذاب نبود چرا که عمر سوما در دقیقه ۷۹ گل دوم حریف را زد اما مهدی قایدی با شوتی دیدنی در دقیقه ۸۶ گل چهارم را زد و در دقیقه ۸۹ شیخ دیاباته از روی نقطه پنالتی گل پنجم را زد.

کد مطلب 5190141

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    نظرات

    • استوراقیانس IR ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
      7 1
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      واقعا از این نتیجه خوشحالم . خسته نباشید
    • بابک IR ۰۳:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
      9 1
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      منتظر سوم هستیم.جونم تاج
    • جواد IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      فوتبال یعنی این بیخ گوش بن سلمان فاتحه ای ف سی وپولهای کثیف فوتبال عربستان را بخوانی دمت گرم استقلال
    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      درود به شرف ایران و ایرانی. نمیدانم چرا هروفت عربای عربستان یا اطرافشان را میبینم شبیه آدمای بی غیرت میان جلو چشام،شاید بخاطر اینه آقا بالا سر دارن و یه کشور دیگه مراقبشان هست🤣وزیر خارجه آمریکا گفت چندسال پیش،اگه آمریکا نباشه عربستان یک هفته ای فارسی حرف میزنه🥰🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    • حامد IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
      12 3
      پاسخ
      دمش گرم تبریک به استقلالیای عزیز.من پرسپولیسی ام ولی حال کردم چون تیم رقیب از کشور آل سعود کثیف بود. که به هر در ودیواری میزنن تا تیمای ایرانی رو له کنند.
    • الاهه بهنام زاده IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      سلام با اینکه پرسپولیسی هستم اما واقعا از این نتیجه خوشحالم چون استقلال به نمایندگی از ایران بازی کرد

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