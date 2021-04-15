شروع طوفانی استقلال در آسیا/ الاهلی تا توانست از ایران گل خورد!

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و از گروه سوم از ساعت ۴۵ دقیقه بامداد امروز جمعه تیم فوتبال استقلال در جده عربستان به مصاف تیم الاهلی رفت که این دیدار با برتری ۵ به ۲ نماینده ایران خاتمه یافت. فرشید اسماعیلی (۵)، محمد نادری (۵۴) و مهدی قایدی (۶۷ و ۸۶) و شیخ دیاباته (۸۹ - پنالتی) برای استقلال گل زدند.

استقلال که در این دیدار با رشید مظاهری، عارف غلامی، سیاوش یزدانی، وریا غفوری، محمد نادری (۹۰ خاقانی)، مسعود ریگی، هرویه میلیچ (۶۹ شیخ دیاباته)، سعید مهری (۴۶ آرش رضاوند)، فرشید اسماعیلی (۸۷ مهدی پور) ارسلان مطهری (۸۷ موسوی) و مهدی قایدی به میدان رفت، خیلی زود به گل رسید.

شاگردان فرهاد مجیدی در دقیقه ۵ این دیدار از فرصت طلبی فرشید اسماعیلی سود بردند و در حالی که ضربه ایستگاهی میلیچ به دیوار دفاعی برخورد کرد و به درون محوطه جریمه راه یافت، اسماعیلی از راه رسید و با ضربه‌ای محکم گل اول بازی را به ثمر رساند.

صحنه‌ای از شادی فرهاد مجیدی و دستیارانش پس از گل استقلال

در دقیقه ۲۵ این دیدار میلیچ که توسط مجیدی از ابتدا در دفاع راست به کار گرفته شده بود روی بازیکن حریف مرتکب خطا شد و داور اعلام پنالتی کرد که در دقیقه ۲۶ سوما این توپ را به گل تبدیل کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

استقلال در نیمه اول نمایش خوب و قابل قبولی داشت و بارها با تشکیل زوج‌های دو نفره به محوطه جریمه حریف نزدیک شد و صاحب موقعیت‌های مناسبی هم شد اما نتوانست در زدن ضربات آخر دقت لازم را داشته باشد تا در نهایت نیمه اول با تساوی یک به یک به پایان رسید.

البته در یک دقیقه وقت اضافه نیمه اول مهدی قایدی توسط مدافعان تیم الاهلی درون محوطه جریمه سرنگون شد و در حالی که بازیکنان استقلال اعتقاد به پنالتی داشتند داور دستور به ادامه بازی داد.

در شروع نیمه دوم استقلال بازهم هجومی بود و در همان دقیقه اول می‌توانست به گل برسد اما ضربه محمد نادری به تیر دروازه برخورد کرد. در دقیقه ۵۴ اما محمد نادری کار را تمام کرد و از روی آشفتگی خط دفاعی الاهلی درون محوطه جریمه با ضربه‌ای محکم دروازه حریف را برای بار دوم باز کرد.

چند دقیقه بعد نوبت به مهدی قایدی رسید تا با همکاری ارسلان مطهری دروازه الاهلی را باز کند. قایدی در دقیقه ۶۷ روی پاس خوب ارسلان مطهری با ضربه‌ای دقیق دروازه تیم عربستانی را برای بار سوم باز کرد.

این پایان کار این دیدار زیبا و جذاب نبود چرا که عمر سوما در دقیقه ۷۹ گل دوم حریف را زد اما مهدی قایدی با شوتی دیدنی در دقیقه ۸۶ گل چهارم را زد و در دقیقه ۸۹ شیخ دیاباته از روی نقطه پنالتی گل پنجم را زد.