ثبت ۱۱۲۹ ابتلای جدید به کرونا در لرستان/ فوت ۱۳ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز جمعه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۲۹۵ هزار و ۹۲۹ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۲۹۱ هزار و ۹۰۵ نمونه داده شده، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۹۲ هزار و ۱۰۳ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونه‌های منفی ۱۹۹ هزار و ۷۸۵ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۴۹۶ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد بستری‌های مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۱۱۱۲ مورد عنوان کرد و گفت: تمامی شهرستان‌های لرستان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند.

بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۹۰ هزار و ۹۷۴ مورد و فوتی‌ها نیز یک‌هزار و ۴۸۳ مورد بوده است.