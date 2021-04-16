ثبت ۱۱۲۹ ابتلای جدید به کرونا در لرستان/ فوت ۱۳ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز جمعه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۲۹۵ هزار و ۹۲۹ نمونه به آزمایشگاهها ارسال شده است.
وی با بیان اینکه جواب ۲۹۱ هزار و ۹۰۵ نمونه داده شده، عنوان کرد: تعداد نمونههای مثبت کرونا در استان تا کنون ۹۲ هزار و ۱۰۳ مورد بوده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونههای منفی ۱۹۹ هزار و ۷۸۵ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۴۹۶ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست دادهاند.
وی تعداد بستریهای مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۱۱۱۲ مورد عنوان کرد و گفت: تمامی شهرستانهای لرستان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند.
بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۹۰ هزار و ۹۷۴ مورد و فوتیها نیز یکهزار و ۴۸۳ مورد بوده است.
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