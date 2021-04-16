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۲۷ فروردین ۱۴۰۰، ۱۱:۵۷

۱۱۱۲ بیمار بستری هستند؛

ثبت ۱۱۲۹ ابتلای جدید به کرونا در لرستان/ فوت ۱۳ نفر

ثبت ۱۱۲۹ ابتلای جدید به کرونا در لرستان/ فوت ۱۳ نفر

خرم‌آباد- دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ثبت هزار و ۱۲۹ ابتلای جدید به کرونا و ۱۳ فوتی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز جمعه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۲۹۵ هزار و ۹۲۹ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۲۹۱ هزار و ۹۰۵ نمونه داده شده، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۹۲ هزار و ۱۰۳ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونه‌های منفی ۱۹۹ هزار و ۷۸۵ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۴۹۶ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد بستری‌های مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۱۱۱۲ مورد عنوان کرد و گفت: تمامی شهرستان‌های لرستان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند.

بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۹۰ هزار و ۹۷۴ مورد و فوتی‌ها نیز یک‌هزار و ۴۸۳ مورد بوده است.

کد مطلب 5190256

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