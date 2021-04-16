بررسی تجربه تصویربرداری سینمای مستند در برنامه «نردبان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، سی و هشتمین قسمت از برنامه تلویزیون «نردبان»، جمعه، ۲۷ فروردین روی آنتن شبکه مستند می‌رود. این قسمت از برنامه، اختصاص به پرونده تصویربرداری در مستند داشته و با حضور رضا تیموری، تصویربردار برجسته سینمای مستند روی آنتن می‌رود. همچنین استلا بروتزی، نظریه‌پرداز انگلیسی با مخاطبان «نردبان» گفتگو می‌کند.

در این قسمت از برنامه، رضا تیموری، تصویربردار سینمای مستند مهمان ویژه برنامه است. وی در گفتگو با حامد شکیبانیا، مجری برنامه، تجربیات خود از سال‌ها تصویربرداری در سینمای مستند را بیان می‌کند. تیموری یکی از پرکارترین تصویربرداران تاریخ سینمای مستند ایران است و مدیر تصویربرداری بسیاری از مستندهای ماندگار بوده است.

وی در آثاری نظیر «بانو قدس ایران»، «راه طی شده»، «مینور / ماژور»، «دیگری»، «صف سلام»، «پرسپولیس شیکاگو»، «خور بر کرانه کویر نمک»، «بنفشه آفریقایی»، «صحنه‌هایی از زندگی یک کارآگاه»، «پسران سندباد»، «اهالی خیابان یک طرفه»، «آشنایی با لیلا»، «زیر حکم» به عنوان مدیر تصویربرداری، تصویربردار حضور داشته است.

وی همچنین تجربه همکاری با فیلمسازان مطرح سینمای مستند نظیر رخشان بنی اعتماد «ما نیمی از جمعیت ایرانیم»، فرهاد ورهرام «سیاهان جنوب ایران»، پیروز کلانتری «غرقاب، تهران چند درجه ریشتر»، مهرداد اسکویی «دماغ به سبک ایرانی، طعم ایرانی»، روبروت صافاریان «وارونگی»، مهدی باقری «اهالی خیابان یک طرفه» و کامبوزیا پرتوی «بچه طهران» را به عنوان تصویربردار را داشته است.

گفتگوهای چالشی محمد حدادی با ارکان بخش‌های مختلف فیلم مستند یکی از بخش‌های ثابت برنامه است و این هفته نیز گفتگوی «نردبان» با افشین عزیزی، آهنگساز برگزیده دوازدهمین جشنواره «سینماحقیقت» صحبت کرده است. این گفتگو با موضوع «رابطه دوسویه موسیقی و تصویر در سینمای مستند» است.

در بخش گفتگوی بین‌المللی، «نردبان» این هفته با استلا بروتزی، نظریه‌پرداز انگلیسی سینما و مستند گفتگو کرده است. وی با موضوع «مرزهای فیلم مستند» صحبت کرده و تجربیات خود در این زمینه را با مخاطبان «نردبان» و کارگردانان ایرانی به اشتراک گذاشته است.

گفتگو با محمدحسین اسماعیلی، دبیر جشنواره یادگار و مروری بر کتاب «فیلم مستند دورگه، فیلم‌های هیبرید» نوشته احمد ضابطی جهرمی بخش‌های دیگری از برنامه این هفته است.

«نردبان» مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که تلاش می‌کند به فیلم و عکس مستند با نگاهی تخصصی توجه کند. این برنامه با اجرای محمد (حامد) شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور با آیتم‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۷:۳۰ روی آنتن شبکه مستند می‌رود.