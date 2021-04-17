صمد حاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح آشپزخانه و خوابگاهها در سال جاری گفت: صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال گذشته با ارسال دستورالعملی به دانشگاهها طرح بازسازی و صنعتیسازی آشپزخانهها و طرح ارتقای خوابگاههای دانشجویی را ابلاغ کرد.
معاون امور دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: طرح مذکور همچنان در سال ۱۴۰۰ نیز پیگیری میشود و انتظار این است که دانشگاههایی که در طرحهای ارتقا قرار میگیرند و طرحهایی دارند از همین الان علیرغم اینکه ممکن است فرصت به اتمام رسیده باشد برنامه و طرحهای خود را به صندوق رفاه دانشجویان ارسال تا جمع بندی نهایی صورت گیرد.
به گزارش مهر، بخشهایی از دستورالعمل طرح بازسازی و صنعتیسازی آشپزخانهها و طرح ارتقای خوابگاههای دانشجویی به شرح زیر است:
بر اساس این دستورالعمل دانشگاهها مکلف شدند در چارچوب مفاد آئیننامه مالی معاملاتی و با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، نسبت به شناسایی پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات ذیصلاح اقدام کنند.
همچنین به دلیل محدودیت منابع مالی، امکان مساعدت دیگری خارج از چارچوب طرح ارتقای برای صندوق رفاه دانشجویان میسر نخواهد بود.
پس از پرداخت سهم مرحله اول، عملیات تجهیز آشپزخانههای واجد شرایط با مشارکت دانشگاهها انجام خواهد شد و صندوق پس از تجهیز آشپزخانهها و تأیید نهایی آن از سوی کارشناسان فنی، نسبت به پرداخت سهم مرحله دوم خود اقدام میکند.
در طرح ارتقا دانشگاههایی که دارای آشپزخانههای متعدد باشند، میتوانند نیازهای تجهیزاتی خود را با ذکر اولویت و حداکثر تا ۲ آشپزخانه برای طرح ارتقا ارسال کنند.
صندوق رفاه دانشجویان در مورد دانشگاههایی که در سالهای گذشته با وجود دریافت سهم صندوق اقدام قابل توجهی در خصوص طرح ارتقا مورد توافق انجام ندادهاند، تاکید کرد که آشپزخانههای این مراکز در اولویت آخر طرح ارتقا قرار میگیرند.
همچنین بر اساس دستورالعمل دیگر صندوق رفاه دانشجویان، طرح ارتقای سراهای دانشجویی با حمایت خیرین و دانشگاهها و با اولویت ارتقای خوابگاههای رتبه چهار و پنج صورت میگیرد.
نحوه مشارکت در هر طرح به صورت ۵۰ درصد سهم صندوق رفاه دانشجویان ۵۰ درصد سهم دانشگاه است اما در صورتیکه دانشگاه نسبت به معرفی خیر اقدام کند، مشارکت به صورت ۴۰ درصد صندوق، ۳۰ درصد دانشگاه و ۳۰ درصد خیر انجام میشود.
در طرح ارتقا دانشگاههایی که دارای سراهای دانشجویی متعدد باشند، میتوانند نیازهای خود را با ذکر اولویت و حداکثر تا ۲ سرای دانشجویی برای این طرح ارسال کنند.
صندوق رفاه دانشجویان به دانشگاهها تاکید کرده است با توجه به احتمال تداوم شیوع ویروس کرونا، مقتضی است بازسازی سراهای دانشجویی با اولویت ارتقا زیرساختهای بهداشتی سراها در نظر گرفته شود.
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