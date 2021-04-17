چاپ دومین کتاب درباره یکی از شهدای دهه هفتادی مدافع حرم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات شهید کاظمی، کتاب «تاثیر نگاه شهید» نوشته مومن دانشگر، شامل خاطرات و زندگینامه شهید عباس دانشگر از مدافعان دهه هفتادی حرم، بهتازگی توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر و راهی بازار نشر شده است.
شهدای مدافع حرم، موج جدیدی از اسلامخواهی را نه تنها در ایران که در سراسر جهان اسلام ایجاد کردهاند. آنها داشتههای دفاع مقدس را غنی کردند و فصول دیگری بر کتاب قطورش افزودند. شهید عباس دانشگر یکی از شهدای مدافع حرم دهه هفتادی است که روی نسل جوان امروزی تاثیرگذاری ویژهای داشته است؛ شهیدی که خود مصداق بارز تعبیر «جوان مؤمن انقلابی» در کلام مقام معظم رهبری شد.
عباس دانشگر متولد اردیبهشت سال ۱۳۷۲ در شهرستان سمنان است. حضور او در پایگاه و بسیج باعث شد رفتار و گفتارش با اخلاق اسلامی آراسته شود. رابطهای صمیمی و عاطفی با دوستانش پیدا میکرد. دانشگر سال ۱۳۹۰ در کنکور سراسری شرکت کرد و با رتبه عالی در دانشگاه سمنان، در رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) قبول شد اما به خاطر دوراندیشی و علاقهای که به سپاه پاسداران داشت، در آزمون دانشگاه امام حسین (ع) هم شرکت کرد و قبول شد.
اینشهید پنجم مهر سال ۱۳۹۰ وارد دانشگاه امام حسین (ع) شد و پس از گذشت یکسال دوره آموزش عمومی افسری را پشت سر گذاشت. دوم اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به جبهه مقاومت در سوریه پیوست و سرانجام در بیستم خرداد همانسال در روستای هویز حومه جنوبی شهر حلب سوریه، با شلیک موشک تاو آمریکایی توسط دشمن به شهادت رسید.
پیش از این، برای معرفی شخصیت اینشهید، سال گذشته کتاب «آخرین نماز در حلب» چاپ شد و حالا «تاثیر نگاه شهید» دومین اثری است که درباره اینشخصیت چاپ میشود. اینکتاب ۷ بخش دارد که خاطراتی در رفتار و سبک زندگی افراد مختلف مرتبط با شهید دانشگر را شامل میشود. خاطرات اینکتاب به قلم مومن دانشگر، پدر شهید موردنظر نوشته شدهاند.
اینکتاب همزمان با سالروز تولد شهید دانشگر آماده چاپ شده و با ۲۱۶ صفحه و قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر شده است.
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