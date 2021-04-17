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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۳:۳۲

در اوج تنش مسکو-کی یف؛

روسیه یک دیپلمات اوکراینی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد

روسیه یک دیپلمات اوکراینی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد

سرکنسول اوکراین در شهر سن پطرزبورگ روسیه به اتهام تلاش برای دستیابی به اطلاعات محرمانه بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، آژانس امنیت فدرال روسیه امروز شنبه از بازداشت «الکساندر سوسونیوک» (Alexander Sosonyuk) سرکنسول اوکراین در شهر سن پطرزبورگ به اتهام جاسوسی خبر داد.

گفته می شود که وی حین دیدار با یک شهروند روس و در حال تلاش برای کسب اطلاعات محرمانه از جمله دیتای مربوط به نهادهای وابسته به قوه مجریه روسیه بازداشت شده است.

آژانس امنیتی روسیه می گوید که به اتهامات این دیپلمات اوکراینی در چارچوب قوانین بین المللی رسیدگی خواهد شد.

طبق کنوانسیون وین، دیپلمات ها از مصونیت برخوردارند حال آنکه در صورت نقض قوانین محلی یا انجام اقدامات خصمانه، از کشور میزبان اخراج خواهند شد.

بازداشت این دیپلمات اوکراینی درحالی است که رابطه مسکو-کی یف به شدت درگیر تنش است.

روسیه می گوید دولت کی یف با تحریک جدایی طلبان شرق اوکراین، مناطق مرزی را ناامن کرده تا آنجا که مسکو مجبور شده در اقدامی دفاعی، حضور نظامی در مرزها را افزایش دهد.

کد مطلب 5191019
مریم خرمایی

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