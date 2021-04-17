ویژه برنامه ملی «عطر سخن سعدی» در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت اول اردیبهشت‌ماه روز بزرگداشت سعدی شیرازی، محفل ادبی قند پارسی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس میزبان ویژه برنامه ملی «عطر سخن سعدی» خواهد بود.

در این برنامه غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و کاووس حسن‌لی، استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، پیرامون شعر و هنر شیخ اجل سعدی شیرازی و زیبایی‌های کلام او گفت‌وگو خواهند کرد.

این نشست همچنین با شعرخوانی محمد مرادی، استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز؛ نغمه مستشارنظامی، دبیر محافل ادبی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور؛ مصطفی محدثی خراسانی از شاعران برجسته کشور و حبیب‌الله حسینی میرآبادی، شاعر و ادیب استان فارس همراه است. دبیری این نشست را نیز غلامرضا کافی، استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز بر عهده خواهد داشت.

ویژه‌برنامه ملی عطر سخن سعدی روز چهارشنبه یکم اردیبهشت ساعت ۱۱ به میزبانی شهر شیراز، پایتخت کتاب ایران، به صورت مجازی از طریق پلتفرم اسکای روم برگزار می‌شود.