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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۵:۲۲

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد؛

توقیف ۱۰۰ دستگاه خودروی متخلف در جاده های ایلام

توقیف ۱۰۰ دستگاه خودروی متخلف در جاده های ایلام

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام، از توقیف ۱۰۰ دستگاه خودروی متخلف از ابتدای طرح محدودیت‌های کرونایی در جاده های ایلام خبر داد.

رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای طرح محدودیت‌های کرونایی تاکنون ۴۳ دستگاه خودرو فاقد پلاک و پلاک مخدوش و همچنین تعداد ۶۸ دستگاه خودرو دیگر توسط ماموران پلیس راه در مبادی ورودی استان پس از استعلام با دست افزارهای هوشمند همراه ماموران توقیف و روانه پارکینگ شدند.

وی افزود: خودروهایی که دارای شکایت قضائی و خلافی بالای ۳۰ میلیون ریال هستند باید هرچه سریع‌تر نسبت به پیگیری و رفع شکایت قضایی و تبصره ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات خود اقدام کنند در غیر این صورت با منع تردد پلیس مواجه شده و مراحل قانونی صورت می‌گیرد.

رئیس پلیس راه انتظامی استان با بیان اینکه پلیس راه استان با تدابیر پلیسی در تمامی مبادی ورودی و از ترددهای غیر ضروری در جاده‌های برون شهری استان خودداری کنند در غیر این صورت جریمه محدودیت‌های کرونایی برای رانندگان متخلف اعمال خواهد شد.

کد مطلب 5191180

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