توقیف ۱۰۰ دستگاه خودروی متخلف در جاده های ایلام

رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای طرح محدودیت‌های کرونایی تاکنون ۴۳ دستگاه خودرو فاقد پلاک و پلاک مخدوش و همچنین تعداد ۶۸ دستگاه خودرو دیگر توسط ماموران پلیس راه در مبادی ورودی استان پس از استعلام با دست افزارهای هوشمند همراه ماموران توقیف و روانه پارکینگ شدند.

وی افزود: خودروهایی که دارای شکایت قضائی و خلافی بالای ۳۰ میلیون ریال هستند باید هرچه سریع‌تر نسبت به پیگیری و رفع شکایت قضایی و تبصره ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات خود اقدام کنند در غیر این صورت با منع تردد پلیس مواجه شده و مراحل قانونی صورت می‌گیرد.

رئیس پلیس راه انتظامی استان با بیان اینکه پلیس راه استان با تدابیر پلیسی در تمامی مبادی ورودی و از ترددهای غیر ضروری در جاده‌های برون شهری استان خودداری کنند در غیر این صورت جریمه محدودیت‌های کرونایی برای رانندگان متخلف اعمال خواهد شد.