ایرادات مجمع تشخیص به طرح اصلاح قانون انتخابات به قوت خودباقی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز (شنبه) هیئت عالی نظارت که با حضور آیت الله صادق آملی لاریجانی و محسن رضایی و تمامی اعضای این هیئت برگزار شد، مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با سیاست‌های کلی نظام بررسی شد.

در این جلسه که به منظور رعایت شیوه نامه‌های ابلاغی ستاد مبارزه با کرونا، به صورت حضوری و ارتباط تصویری با برخی از اعضای هیئت برگزار شد، هیئت عالی نظارت مجمع به این جمع بندی رسید که دو مورد از اشکالات سابق هیئت عالی نظارت همچنان به قوت خود باقی است و اشکالات به شورای نگهبان ارسال شد.