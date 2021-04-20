به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «قصاف» به کارگردانی فرزین محدث اردیبهشت ماه بعد از باز شدن سالن‌های تئاتر در تماشاخانه دیوار چهارم به صحنه می‌رود.

این نمایش پروژه پایان دوره هنرجویان کارگاه مبانی بازیگری به سرپرستی فرزین محدث است که به صورت کارگاهی شکل گرفته و با عنوان «قصاف» اجرا خواهد شد.

محدث در توضیح این اجرای نمایشی نوشته است: «ما هم آن چیزی نیستیم که نشان می‌دهیم، مملو هستیم از دروغ‌ها، قضاوت‌ها، نیازها، وابستگی‌ها، دلبستگی ها و … آن زمان که خودخواه شویم همه چیز را برای خود می‌خواهیم و آن چیزی که برای ما نیست لاجرم از بین می‌بریم حتی در اوج دوست داشتن.»

بازیگران این اثر نمایشی عبارتند از فرزانه دادخواهی اصل، امیرحسین شفیعی، امیرحسین بلباسی، مبینا معظمی، محمد عباسی گراوند، احسان حیدری، ابوالفضل برارخانی، نیلوفر ناظری، محمدعلی هاشمی، پرستو بازیار، محمدسعید آهنگر، مهرداد جوانمردی، بهناز سبحانی، رضا محمدی.

این نمایش تهیه و تولید موسسه هنری آرتا است و طراحی گرافیک آن را سینا افشار بر عهده دارد.