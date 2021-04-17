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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۶:۲۹

تا پایان سال ۲۰۲۱ ممکن می شود؛

نصب اینترنت ماهواره ای روی خودروی در حال حرکت

نصب اینترنت ماهواره ای روی خودروی در حال حرکت

ایلان ماسک در توئیتی اشاره کرد سرویس اینترنت ماهواره ای استارلینک در سال جاری میلادی قابل حرکت خواهد بود و می توان آن را روی کاروان یا وانت در حال حرکت به کار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، در حال حاضر سرویس اینترنت ماهواره‌ای اسپیس ایکس به نام استارلینک به طور آزمایشی ارائه شده است. اما این شرکت از هم اکنون مشغول برنامه ریزی برای آینده است.

در همین راستا ایلان ماسک در پاسخی به توییت یکی از کاربران نوشت: سرویس اینترنت استارلینک در سال جاری امکان جابجایی پیدا می‌کند و می‌توانید آن را در هر نقطه‌ای یا حتی روی یک کاروان یا کامیون در حال حرکت استفاده کنید. نیاز داریم که چند ماهواره دیگر به فضا بفرستیم تا به پوشش رقابتی و ارتقای نرم افزارهای کلیدی دست یابیم.

چنین اقدامی تغییری بزرگ برای استارلینک به حساب می‌آید که هم اکنون حتی به مشتریانش اجازه نمی‌دهد سخت افزار سرویس اینترنت را از آدرسی به آدرس دیگر منتقل کنند. در فرم‌های درخواست اینترنت استارلینک به طور واضح اشاره شده سرویس مذکور محدود به موقعیت مکانی خواهد بود که فرد در فرم ثبت نام ذکر می‌کند. زیرا خوشه ماهواره‌های استارلینک هنوز در آسمان تکمیل نشده‌اند.

از سوی دیگر چندی قبل گزارشی نشان داد اسپیس ایکس درخواست نامه جدیدی به کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا ارائه کرده که به شرکت اجازه می‌دهد سرویس اینترنت خود را روی وسایل نقلیه در حال حرکت به کار گیرد.

ایلان ماسک در توئیتی اشاره کرده بود پایانه‌های فعلی استارلینک برای خودروهای تسلا بسیار بزرگ هستند و این ایده برای هواپیماها، کامیون‌ها و کشتی‌ها نیز ارائه شده است.

کد مطلب 5191248
شیوا سعیدی

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