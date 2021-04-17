به گزارش خبرگزاری مهر، در خلال سفر وزیر خارجه صربستان به تهران، یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزارت امورخارجه صربستان توسط محمد جواد ظریف و نیکلا ساکوویچ وزرای امورخارجه دو کشور به امضا رسید.
این تفاهم نامه در خصوص توسعه دوستی و همکاری میان طرفین، بر پایه اصول برابری، حاکمیت، تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی، احترام متقابل و منافع مشترک میباشد.
برگزاری جلسات ادواری، رایزنیهای دو کشور پیرامون مسائل دو جانبه، منطقهای و بین المللی و نیز تاکید بر لزوم حل و فصل بحرانهای منطقهای و بین المللی از طریق سیاسی، مسالمت آمیز و دیپلماتیک از جمله نکات مندرج در این سند میباشد.
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