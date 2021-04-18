موبایل پرچمدار کوچک با نمایشگر ۵.۹ اینچی در راه بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، هم اکنون بسیاری از موبایل‌های پرچمدار با نمایشگرهای بزرگ به بازار عرضه می‌شوند. در این میان ۲ برند مختلف پرچمدارانی با نمایشگرهای ۶.۱ و ۶.۲ اینچی نیز به بازار عرضه کرده‌اند. از سوی دیگر شرکت سونی نیز به تازگی از موبایل «اکسپریا ۵III» رونمایی کرده که نمایشگری ۶.۱ اینچی دارد. البته این دستگاه هنوز برای فروش عرضه نشده است.

اما گزارشی جدید نشان می‌دهد یک تولید کننده موبایل چینی تصمیم دارد پرچمداری با نمایشگر کوچک به بازار عرضه کند که اندازه آن حتی از دو دستگاه گفته نیز جمع و جورتر است.

«دیجیتال چت استیشن» یک افشا کننده فناوری معتبر در چین است. او در میکروبلاگ ویبو برخی از مشخصات این موبایل را بدون ذکر نام تولید کننده، منتشر کرده است.

این موبایل یک نمایشگر ۵.۹ اینچی آمولد با وضوح ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ پیکسل دارد. اطلاعاتی از رفرش ریت نمایشگر و طراحی آن فاش نشده است.

موبایل مرموز مجهز به پردازشگر اسنپ دراگون ۸۸۸ و حافظه داخلی UFS۳.۱ خواهد بود.

تعداد دوربین‌های دستگاه نیز مشخص نیست و فقط فاش شده دوربین پشتی اصلی آن ۶۴ مگاپیکسل است. در کنار این موارد باتری ۴ هزار میلی آمپری در موبایل به کار می‌رود که از شارژ سریع ۶۵ وات پشتیبانی می‌کند.

پیش بینی می‌شود سیستم عامل اندروید ۱۱ روی دستگاه نصب شود.