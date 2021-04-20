حضور جهانی ۲ فیلم «خانه مستند» در ۵ جشنواره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه مستند، مستند «شبیه سازی آقای زرد» و «روزهای بی خبری» در ادامه حضورهای جهانی خود در بخش رقابتی ۵ فستیوال بین‌المللی حضور خواهند یافت.

«شبیه سازی آقای زرد» به کارگردانی ماهان خمامی پور و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر در بخش رقابتی سه فستیوال بین‌المللی filmfestbremen در کشور آلمان، unrestrictedview در کشور انگلستان و maremetraggio در کشور ایتالیا راه پیدا کرده است.

«شبیه سازی آقای زرد» مستندی کوتاه، درباره پیرمردی زردپوش است که در شهر جنگ زده حلب سوریه زندگی می‌کند.

همچنین مستند «روزهای بی خبری» به کارگردانی ابوالفضل تاجیک و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر در بخش رقابتی دو فستیوال craftedvancouver کانادا که به فیلم‌هایی با موضوع صنایع دستی اختصاص دارد و جشنواره "kino festival "Light of the world روسیه راه پیدا کرده است.

«روزهای بی خبری» روایتگر سرگذشت علی محمد پیرمرد ۸۴ ساله، آخرین بازمانده از نمدمالان روستایی از توابع شهرستان نیشابور است و این مستند به زندگی و کار علی محمد می‌پردازد.

پخش جهانی «شبیه سازی آقای زرد» و «روزهای بی خبری» بر عهده کمپانی اوریموند است و سه فیلم «خون صلح»، «عروسی سیل» و «روزهای بی خبری» از تولیدات خانه مستند نیز توسط این کمپانی در بازار فستیوال ویزیون دو رییل سوئیس (visionsdureel) حضور دارد.