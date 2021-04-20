توسعه گیاهان دارویی شهرستان لنده اشتغال ۲۵۰ نفری را محقق می کند

مراد مرادی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و استعداد منطقه، طرح کشت و توسعه گیاهان دارویی لنده کلید خورد.

وی با بیان اینکه ۷۵ هکتار از زمین‌های مساعد شهرستان لنده زیر کشت گیاهان دارویی قرار گرفته است، تصریح کرد: تحقق طرح اشتغال زایی ۱۵۰ نفری به شکل مستقیم را فراهم می‌کند.

مرادی پور گفت: همچنین ۱۰۰ شغل غیر مستقیم خروجی این طرح بوده و برای عملیاتی سازی آن، با حمایت بنیاد مستضعفان ۵۰ میلیارد ریال تخصیص یافت.

مرادی پور با تاکید بر حمایت همه جانبه از اشتغال زایی در لنده، تصریح کرد: کشت موسیر، نعناع، به لیمو، آویشن شیرازی، زیره و کینوآ در لنده عملیاتی شد.