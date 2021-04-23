به گزارش خبرنگار مهر، مجید قناد مجری و برنامه ساز حوزه کودک و نوجوان این روزها ویژه برنامه‌ای برای کودکان دارد که در فضای آموزشی و سرگرمی ساخته شده است و روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

قناد که مدتی بود روی آنتن حضور نداشت حالا با برنامه‌ای با عنوان «لوبیا فردا زود بیا» بازگشته است که یک برنامه ترکیبی با آیتم‌های کوتاه برای آموزش نکات مختلف به کودکان است و در آن هم شخصیت‌های عروسکی و هم شخصیت‌های واقعی حضور دارند.

این برنامه از ابتدای نوروز روی آنتن رفت و حالا در ایام ماه مبارک رمضان هر جمعه ساعت ۱۵:۱۵ با فضای رمضانی از شبکه آموزش پخش می‌شود.

مجید قناد درباره این برنامه به خبرنگار مهر بیان کرد: اولین قسمت از برنامه «لوبیا فردا زود بیا» از ابتدای نوروز پخش شد این برنامه فضایی آموزشی، تفریحی و سرگرمی دارد که همراه با بازی‌های مختلف، ویژه نوروز روی آنتن رفت و سعی کردیم برنامه‌های شاد و مفرحی تولید کنیم.

وی ادامه داد: برنامه حدود ۷۵ دقیقه است و در هر قسمت ۱۰ آیتم داریم تا ریتم برنامه سریع و متنوع باشد. من سال‌هاست برای کودکان کار می‌کنم و این برنامه تلاش دارد به شکل غیرمستقیم به آموزش کودکان بپردازد. این برنامه مثل زنگ تفریح در مدرسه است و ما درباره کرونا، درس زندگی یا هر موضوع دیگری خیلی غیرمستقیم و ظریف با بچه‌ها حرف می‌زنیم و حرف‌هایمان همراه با بازی است.

قناد که در دهه‌های پیش مسابقه‌ای داشت که در آیتمی از آن ترانه «گل گفتی آی گل گفتی» خوانده می‌شد، از اجرای دوباره این آیتم در برنامه خبر داد و گفت: ما در این برنامه برخی از شرکت‌کنندگان قدیمی را که پیش از این در مسابقه شرکت کرده بودند پیدا کردیم افرادی که حدود ۳۰ سال پیش در برنامه حضور داشتند و حالا در آیتمی از برنامه «لوبیا فردا زود بیا» حضور پیدا کرده‌اند.

وی از حضور دو عروسک در برنامه یاد کرد و گفت: بیل و بیلچه دو عروسک برنامه هستند که ما در بخش‌هایی همراهی می‌کنند، مسابقه کوتاهی داریم. همچنین فضای برنامه مثل برنامه‌های سابقم معلمی و شاگردی است و چهار بازیگر دارم که به نوعی شاگرد من هم هستند و به شکل‌های مختلف بازی می‌کنند.

قناد درباره حضورش در شبکه آموزش نیز عنوان کرد: الان همه بچه‌ها به دلیل درس خواندن به شبکه آموزش روی آورده‌اند البته همه شبکه‌ها خوب است و امیدواریم که این برنامه در شبکه آموزش جا بیفتد.

تهیه‌کنندگان این برنامه حمید علیزاده و مجید قناد هستند و قناد اجرا و کارگردانی برنامه را هم بر عهده دارد.

همچنین حسین مزینانی کارگردان مجموعه‌های نمایشی، رودابه حمزه‌ای شاعر برنامه و مهرداد یکتا آهنگساز و تنظیم موسیقی را به عهده دارند.