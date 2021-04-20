به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ده‌ها تن از دانشجویان اهل کره جنوبی در اعتراض به تصمیم دولت ژاپن برای رها کردن پسماندهای آب ناشی از فعالیت رآکتورهای هسته‌ای خود به سمت دریا، در برابر سفارت توکیو در سئول تجمع کرده و در اقدامی نمادین، موهای سر خود را تراشیدند.

بر اساس این گزارش، حساسیت گروه‌های طرفدار محیط زیست کره جنوبی در برابر این تصمیم ژاپن آنچنان زیاد بوده که به رغم محدودیت‌های اعمال شده مبنی بر لزوم عدم تجمع بیش از ۱۰ نفر در مکان‌های عمومی به دلیل شیوع ویروس کرونا، دانشجویان معترض در مقابل سفارت ژاپن متحصن شده و پلیس نیز مانع این اقدام آنها نشد.

لازم به ذکر است تراشیدن موی سر در فرهنگ مردم کره، به خرده فرهنگی برای اعتراض و نشان دادن نا رضایتی عمومی جامعه طی سال‌های اخیر بدل شده است.

پیشتر در سال ۲۰۱۶ نیز صدها نفر از فعالین سیاسی کره‌ای در اعتراض به تصمیم سئول در خصوص استقرار سامانه موشکی آمریکایی «تاد» در کشورشان دست به اعتراض زده و موی سر خود را تراشیدند.