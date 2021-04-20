خانه های نوساز غیراستاندارد سی سخت در زلزله فرو ریختند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای استاندارد استان افزود: اداره کل استاندارد بر کیفیت مصالح برای ساخت منازل جدید برای زلزله زدگان نظارت داشته باشد تا منازل امنی برای آنها ساخته شود.

وی با بیان اینکه آنچه از موضوع استاندارد تفهیم می‌شود ارائه خدمات و تحویل کالای سالم به مردم است که مصرف کننده با اطمینان از آن کالای سالم استفاده کند، گفت: چنانچه استاندارد در تجهیزاتی همچون وسایل شهر بازی و پارک‌ها رعایت نشود منجر به فاجعه برای افراد خواهد شد.

استاندار افزود: باید نظارتهای لازم به صورت منظم، دوره‌ای و حتی سرزده بر ساخت و سازها، اصناف و بازار در زمینه رعایت استاندارد انجام شود.

وی تصریح کرد: با توجه به شعار امسال که «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» است، رعایت استاندارد در تولید کالا بزرگترین خدمت به مردم استان است.