۲۱ هزار نفر قرنطینه را نقض کردند/ آخرین وضعیت سلامتی وزیر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست دبیر قرارگاه ستاد ملی مقابله با کرونا عصر امروز در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه گزارش‌هایی از وزارت بهداشت قرائت شد و طبق آخرین آمار وزارت کشور هم اکنون ۳۰۱ شهر قرمز، ۹۵ شهر نارنجی، ۴۵ شهر زرد و ۷ شهر آبی داریم.

وی افزود: رعایت پروتکل‌ها به ۵۸ درصد رسیده است که البته باید این عدد به بالای ۹۰ درصد برسد.

دین پرست تصریح کرد: در رابطه با عدم رعایت پروتکل‌ها در بخش‌های مختلف و همچنین نقض فاصله گذاری مطالبی گفته شد و قرار است برخوردهایی با ناقضان انجام شود. البته وزارت بهداشت، وظیفه دارد بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی نظارت کند و به صورت هفتگی به قرارگاه گزارش دهد.

دبیر قرارگاه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: ۲۱ هزار نفر از اول تا هفتم فروردین قرنطینه را نقض کردند و رعایت مسائل بهداشتی را نداشتند که قرار است با آنها برخورد قانونی انجام شود.

دین پرست اظهار داشت: بیش از ۳۶۷ هزار مورد بازرسی از صنوف انجام شده است و بیش از سه هزار واحد صنفی متخلف پلمب شده اند.

وی در پایان با اشاره به آخرین وضعیت سلامتی وزیر کشور گفت: وزیر کشور از بیمارستان مرخص شده، حالش رو به بهبود است و جای نگرانی نیست.