پرسنل بهشت زهرا (س) ۹ بار غربالگری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خال، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) شهرداری تهران در مراسم تقدیر از پرسنل خدوم سازمان بهشت زهرا (س) ضمن خیر مقدم به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، پیروز حناچی، شهردار تهران، محسن هاشمی، رییس شورای شهر و کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: سازمان بهشت زهرا (س) و مدیریت شهری در یک سال گذشته دوران سختی را طی کردند و بحران ایجاد شده در این ۱۴ ماه بر اثر شیوع کرونا در این ۵۰ سال سازمان بی سابقه بود.

خال با بیان اینکه "آمار درگذشتگان کرونا در کشور ۶۶ هزار نفر بود که سهم تهران ۴۰ درصد است" افزود: درگذشتگان کرونا در شهر تهران نزدیک ۲۷ هزار نفر بوده‌اند که سازمان بهشت زهرا (س) با مدیریت مناسب و تلاش همکاران‌مان به امور آنها بدون ایجاد مشکل رسیدگی کردند.

وی ادامه داد: سازمان بهشت زهرا (س) همه پروتکل‌های بهداشتی را در حد بالایی رعایت کرده و طبق آمار، رعایت پروتکل بهداشتی بر اساس نظر وزارت بهداشت مورد تایید است.

خال اضافه کرد: با تمهیداتی که اندیشیدیم خانواده‌های داغدار توانستند عزیزان‌شان را در قطعاتی که می‌خواستند به خاک بسپارند.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) در پایان گفت: توانستیم ۹ بار پرسنل بهشت زهرا (س) را غربالگری کنیم و خوشبختانه هیچ مورد فوتی نداشتیم.