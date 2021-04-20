به گزارش خبرگزاری مهر، در پی عروج سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدعلی حق بین فرمانده سابق لشکر ۱۶ سپاه قدس استان گیلان، سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عروج مظلومانه سردار رشید سپاه اسلام جانباز سرافراز سرتیپ دوم پاسدارمحمدعلی حق بین فرمانده سابق لشکر پرافتخار ۱۶ سپاه قدس استان گیلان و از فرماندهان و پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس در اثر ابتلا به بیماری کرونا را به خانواده مکرم و آحاد مردم شریف و فهیم استان شهیدپرور گیلان و همرزمان حماسه ساز وی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

آن سردار عالیقدر و جانباز مخلص که از نمادهای ایثار و پایداری و روایت گران صدیق دفاع مقدس ملت عظیم‌الشأن ایران در جنگ تحمیلی جهانی ۸ ساله و همراهان سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت و مدافعان حرم اهل بیت علیهم السلام به شمار می‌رفت، الگویی صالح و راستین از فداکاری و همت و خدمت بی منت برای اعتلای اسلام، انقلاب و ایران عزیز را فرا روی نسل جوان امروز به ویژه جوانان غیور گیلانی گشوده است.

از درگاه حضرت کبریایی برای آن مجاهد به عرش پیوسته ، رضوان و رحمت واسعه الهی و همجواری با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران شهیدش و برای خاندان و یادگاران ارجمند او صبر ، شکیبایی، سکینه قلبی و ثبات قدم در صراط نورانی شهیدان طلب می کنم.