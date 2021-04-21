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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۱۷

«کارواش» به جشنواره فیلم‌های کردی لندن راه یافت

«کارواش» به جشنواره فیلم‌های کردی لندن راه یافت

فیلم مستند «کارواش» به کارگردانی محسن سخا و محصول شبکه مستند به بخش مسابقه دوازدهمین دوره جشنواره فیلم‌های کُردی لندن راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، دوازدهمین جشنواره‌ جهانی فیلم کردی لندن از ۲۶ فروردین به صورت آنلاین آغاز به کار کرده ‌است و تا ۷ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که فیلم مستند «کارواش» به کارگردانی محسن سخا و محصول شبکه مستند به بخش مسابقه این دوره از جشنواره راه یافته است.

«کارواش» با حضور نگین فتاحی و شادمان کامران به گوشه هایی از زندگی این زوج حامی حیوانات در شهر مریوان می پردازد.

محسن سخا علاوه بر کارگردانی، تهیه و پژوهش این فیلم مستند را بر عهده داشته و از دیگر عوامل آن می توان به تصویر و تدوین: علیرضا بهبهانی، صدابردار: محسن سخا، صداگذار و طراحی صدا: گیسو آزادروش، رنگ آمیزی تصاویر: احسان واثقی، طراح پوستر: طاها ذاکر، ترجمه به انگلیسی: ماهور نصیریان اشاره کرد.

جشنواره فیلم‌های کردی لندن از سال ۲۰۰۱ شروع به کار کرده است.

کد مطلب 5194285

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