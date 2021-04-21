به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، دوازدهمین جشنواره‌ جهانی فیلم کردی لندن از ۲۶ فروردین به صورت آنلاین آغاز به کار کرده ‌است و تا ۷ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که فیلم مستند «کارواش» به کارگردانی محسن سخا و محصول شبکه مستند به بخش مسابقه این دوره از جشنواره راه یافته است.

«کارواش» با حضور نگین فتاحی و شادمان کامران به گوشه هایی از زندگی این زوج حامی حیوانات در شهر مریوان می پردازد.

محسن سخا علاوه بر کارگردانی، تهیه و پژوهش این فیلم مستند را بر عهده داشته و از دیگر عوامل آن می توان به تصویر و تدوین: علیرضا بهبهانی، صدابردار: محسن سخا، صداگذار و طراحی صدا: گیسو آزادروش، رنگ آمیزی تصاویر: احسان واثقی، طراح پوستر: طاها ذاکر، ترجمه به انگلیسی: ماهور نصیریان اشاره کرد.

جشنواره فیلم‌های کردی لندن از سال ۲۰۰۱ شروع به کار کرده است.