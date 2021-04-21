کاهش تعداد مجوزهای وزارت صمت از ۸۰ مجوز به ۴۵ مورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، احمد تشکینی در برنامه تیتر امشب شامگاه سه‌شنبه، در خصوص اقدامات وزارت صمت در زمینه بهبود فضای کسب و کار و رفع چالش‌های صدور مجوز، با تاکید بر اینکه برآیندهای ساده‌سازی صدور مجوز یکی از اولویت‌های اصلی وزارت صمت است، گفت: یکی از برنامه‌های اصلی تعریف شده در سال جاری در وزارت صمت، ساماندهی مجوزها در وزارتخانه است.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت در ادامه به همکاری خوب بین وزارت صمت و هیئت مقررات زدایی اشاره کرد و افزود: یکی از گام‌های مهمی که در این راستا در وزارت صمت برداشته شد بحث ادغام و ساماندهی مجوزها بود که تعداد مجوزها از ۸۰ مجوز به حدود ۴۵ مجوز کاهش پیدا کرده است.

تشکینی استعلام‌های دیگر دستگاه‌ها را یکی از دلایل زمان بر بودن صدور مجوز در وزارتخانه متبوع خود دانست و تصریح کرد: برای صدور مجوزها در وزارت صمت تعدادی دستگاه همکار خارج از وزارت خانه وجود دارد که برای صدور مجوز، استعلام این دستگاه‌ها لازم است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت در این حوزه، استعلام و نظرسنجی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، سازمان‌های صمت استانی و سایر حوزه‌های مرتبط با تولید و تجارت برای شناسایی و معرفی رویه‌ها، مقررات و فرآیندهای مخل صدور مجوز بوده است که در فاز نخست تعداد ۱۹ مورد شناسایی و معرفی شدند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت در پایان صحبت‌های خود به برنامه‌های وزارت صمت در راستای مانع زدایی اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که در حوزه مانع زدایی در وزارت صمت انجام دادیم ایجاد هیئتی در داخل وزارتخانه مشابه هیئت مقررات‌زدایی است و بخش‌نامه‌ها و مقرراتی که قابل حذف و یا اصلاح بود شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند و دستورات لازم در خصوص آن‌ها، توسط مقام عالی وزارت ابلاغ شد.

طبق توضیحات تشکینی مواردی که در بسته‌های تشویقی مشخص شده است، از دیگر اقدامات وزارت صمت در راستای مانع زدایی و بهبود فضای کسب و کار بیرونی است.