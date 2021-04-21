جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ افزایش نرخ ۲۰ ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (چهارشنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰) بدون تغییر نسبت به روز گذشته به مبلغ ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس به قیمت ۵۸ هزار و ۶۰۱ ریال و هر یورو نیز به قیمت ۵۰ هزار و ۵۷۸ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۹۱۸ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۸۵ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۰۲ ریال، روپیه هند ۵۵۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۴۴۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۴۲۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۸۶۱ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۲ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۶ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار و ۳۹۵ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۱۷۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۴۲ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۱۷۹ ریال، روبل روسیه ۵۴۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۹ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۵۱۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۶۱۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۹۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۰۰ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۶۵۲ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۷ ریال، دینار لیبی ۹ هزار و ۳۱۵ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۶۳ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۲۸۰ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۰۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۶۰۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۵۵ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۱۹۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۹۵ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۱۷۱ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۲ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۸۷۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۶۸۵ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۳ ریال ارزش‌گذاری شد.