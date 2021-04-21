قانونگذار روس درباره همراهی اتحادیه اروپا با پراگ هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «لئونید اسلاتسکی» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دومای روسیه می گوید چنانچه اعضای اتحادیه اروپا و ناتو با تن دادن به خواسته جمهوری چک، شماری از دیپلمات های روس را اخراج کنند؛ نتیجه چیزی نخواهد بود مگر عمیق تر شدن شکاف دیپلماتیک موجود میان مسکو و غرب.

وی ادامه داد: این مسئله می تواند به یک بحران عمیق تبدیل شود.

این در حالی است که «یان هاماچک» وزیر خارجه جمهوری چک از اتحادیه اروپا و ناتو خواست تا به نشانه همبستگی با پراگ مقامات اطلاعاتی روسیه را از کشورهایشان اخراج کنند.

دولت پراگ روز شنبه ۱۸ دیپلمات روس را به ظن دست داشتن ماموران اطلاعاتی روسیه در انفجار یک انبار تسلیحاتی جمهوری چک که سال ۲۰۱۴ رخ داد؛ اخراج کرد.

روسیه نیز در اقدامی متقابل، ۲۰ دیپلمات جمهوری چک را اخراج کرد. پراگ همچنین خواستار برگزاری نشست ویژه ناتو برای بررسی وضعیت شده است.

این در حالی است که کاخ کرملین می‌گوید ادعاهای جمهوری چک بخشی از کارزار غرب برای مهار روسیه است.