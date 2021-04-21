به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اتوبوس ویژگی‌های خاصی دارد که آن را از سایر وسایل نقلیه سفر متمایز کرده است. اما سهولت استفاده از آن، اتوبوس را تبدیل به یک وسیله نقلیه پرطرفدار کرده است. اما از همه اینها گذشته، مسافران با هر وسیله‌ی نقلیه ای سفر کنند، وظایفی دارند و در مقابل آن از حقوقی برخوردارند. اگر بلیط اتوبوس اصفهان تهران را خریداری کرده اید و سفر با اتوبوس را در پیش دارید بهتر است با حقوق مسافران اتوبوس آشنا شوید. در ادامه به معرفی حقوق مسافران اتوبوس می‌پردازیم.

چرا تعریف حقوق مسافران مهم است؟

طبق آخرین بررسی‌های صورت گرفته، بیش از ۹۰ درصد از حمل و نقل کشور از طریق جاده‌ها صورت می‌گیرد و ۱۷۰ میلیون نفر در سال به وسیله حمل و نقل عمومی جاده‌ای سفر می‌کنند. تنها همین موضوع، اهمیت حمل و نقل جاده‌ای را به خوبی نشان می‌دهد. طبق آمار، ۸۳ درصد سفرهای بین شهری با اتوبوس‌ها انجام می‌شود. همچنین ۳۷ هزار نفر راننده اتوبوس در کشور مشغول به کار هستند.

به همین جهت بهترین راه برای نظارت بر حسن انجام حمل و نقل جاده‌ای، نظارت غیر مستقیم بر این سیستم حمل و نقل بزرگ با استفاده از شکایت‌های مردمی است. نظارت از طریق شکایات مردمی نیز باعث تکریم مسافر و تأمین امکانات رفاهی برای آنها می‌شود.

موضوع شکایات

بیشتر شکایاتی که در دوره‌های زمانی مختلف از سوی مسافران مطرح می‌شود، متوجه موضوعاتی مثل تأخیر در ابتدای سفر، اتلاف وقت حین سفر و مشکلات مربوط به پذیرایی در طول سفر بوده است.

مسافران اتوبوس از طریق سامانه پیام کوتاه ۲۰۰۰۱۴۱ یا اپلیکیشن ۱۴۱ و دفاتر نمایندگی در پایانه‌های مسافربری می‌توانند نسبت به طرح شکایات خود اقدام کنند.

منشور حقوق مسافر

این منشور که با نظرخواهی مستقیم از فعالان بخش خصوصی و همکاری مستمر آن‌ها با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تنظیم شده، سه‌بخش خدمات قبل از سفر، حین سفر و بعد از سفر را در ۱۶ بند تحت پوشش خود قرار داده است.

براساس متنی که در پایگاه اینترنتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آمده است، حقوق مسافر شامل بندهای زیر می‌شود:

مسافر حق دارد بلیط مسافرتی به نام خود در اختیار داشته باشد.

مسافر باید به طور آزادانه نسبت به انتخاب شرکت مسافربری و انتخاب صندلی جهت صدور بلیت اقدام نماید.

مسافر حق دارد برای بررسی و حصول اطمینان از کیفیت و صحت خدمات دریافتی خود، می‌تواند، پروانه فعالیت شرکت‌ها را مطالعه کند.

مسافر باید با رفتار مناسب و حسن برخورد کارکنان شرکت اتوبوس رانی، رانندگان و خدمه سرویس‌های مسافرتی روبرو شود.

شئونات اخلاقی، اسلامی و انسانی در محیط سفرهای بین شهری در مورد مسافر باید کاملاً مراعات شود.

مسافر حق دارد از خدمات به موقع و بدون تأخیر بهره ببرد.

مسافر حق دارد بر اساس قوانین و مقررات، نسبت به انصراف از سفر و استرداد بلیت خود اقدام نماید.

مسافر باید از خدمات مطلوب و کاملاً بهداشتی در محیط سفرهای بین شهری بهره مند شود.

مسافر باید از سفری ایمن و با رعایت کامل اصول ایمنی و دارای پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار شود.

مسافر حق دارد در محل‌های مجاز و با رعایت اصول ایمنی و مقررات ترافیکی از اتوبوس پیاده شود.

اتوبوس باید در مکان‌های مناسب و به مدت لازم برای انجام فرایض دینی و همچنین صرف غذا در حین سفر توقف داشته باشد.

مسافر باید پس از اتمام عملیات فروش اینترنتی بلیط، پیام کوتاهی بابت تأیید خرید بلیط تصویر بلیط چاپی خریداری شده را دریافت کند.

مسافر حق دارد شکوائیه خود را از عملکرد حمل‌ونقلی شرکت، راننده و کارکنان آن، حداکثر تا یک ماه پس‌از تاریخ سفر در مراجع حمل‌ونقلی مربوطه از قبیل ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مطرح و ثبت کند.

مسافر حق دارد به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات دسترسی داشته باشد.

مسافر حق دارد بار خود را تا سقف وزنی ۲۰ کیلوگرم به صورت رایگان در سفرهای بین شهری حمل کند.

اگر اتوبوس در مسیر دچار مشکل شد و به هر علت از ادامه مسیر باز ماند، مسافر حق دارد که شرکت اتوبوس رانی مربوطه، ادامه مسافرت را با وسیله نقلیه مناسب، در اسرع وقت و بدون ایجاد هزینه‌ی اضافی برای وی فراهم کند.

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