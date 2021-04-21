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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۳۰

در معاملات امروز؛

قیمت نفت خام برای دومین روز متوالی افت کرد

قیمت نفت خام برای دومین روز متوالی افت کرد

قیمت نفت خام در معاملات امروز، چهارشنبه، تحت تأثیر نگرانی از تشدید شیوع کرونا در هند و افت شدید تقاضای این مصرف‌کننده مهم، برای دومین روز متوالی پایین آمد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام در معاملات امروز، چهارشنبه، تحت تأثیر نگرانی از تشدید شیوع کرونا در هند و افت شدید تقاضای این مصرف‌کننده مهم، برای دومین روز متوالی پایین آمد.

تا ساعت ۱۱:۳۱ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت ۰.۳۶ درصد افت کرد و به ۶۶.۳۳ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام آمریکا ۰.۴۶ درصد تا این لحظه پایین آمده و به ۶۲.۳۸ دلار رسیده است.

روز گذشته بدترین روز از نظر آمار ابتلای جدید به کرونا در هند بود. هند سومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان است و حالا گزارشات نشان می‌دهد که با بالا رفتن تعداد مبتلایان جدید کرونا و وضع مقررات قرنطینه‌ای جدید، پالایشگاه‌های این کشور خرید نفت خام خود را کاهش داده‌اند.

کد مطلب 5194482

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