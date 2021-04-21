شمار بیماران کرونایی در بابل افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرزاد جلالی صبح چهارشنبه در نشست اجرای طرح شهید سلیمانی اظهار داشت: تعداد واکسن‌های تزریقی در دانشگاه علوم پزشکی بابل به ۱۲ هزار دوز با اضافه شدن پارت جدید واکسن افزایش می‌یابد.

وی در شرایط کنونی مسئله واکسیناسیون را جز اولویت‌های بهداشت و درمان کشور و دانشگاه علوم پزشکی بابل دانست و ادامه داد: در دانشگاه علوم پزشکی بابل با پارت واکسنی که در سری جدید تا چند روز آینده به دست ما خواهد رسید، تعداد واکسن‌های تزریقی ما به حدود ۱۲ هزار واکسن خواهد رسید که با این تعداد واکسن، مجموع عزیزان ما در کادر بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل واکسینه خواهند شد.

وی با بیان این‌که تمامی عزیزان در خانه‌های سالمندان شهرستان نیز واکسینه شده‌اند، اضافه کرد: امیدواریم با ارسال محوله‌های واکسن و امکان استفاده واکسن‌های داخلی که جز بهترین واکسن‌های جهان نیز خواهند بود، بتوانیم بیماران قرار گرفته در سنین بالا و افراد با عوامل خطر را نیز در شهرستان واکسینه کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان این‌که این دانشگاه تقریباً نزدیک به دو برابر میانگین کشوری، تعداد تخت نسبت به هزار نفر جمعیت تحت پوشش دارد، ابراز داشت: بر این اساس این میزان در کشور میانگین ۱/۳ تا ۱/۴ است که در دانشگاه علوم پزشکی بابل حدود ۲/۳ تا ۲/۴ است.

جلالی گفت: دانشگاه علوم پزشکی بابل در پیک اول کرونا که وضعیت درامی داشت حدود ۵۴۰ بیمار بستری شده را پوشش داد که این دانشگاه در همان زمان تخت اضافی در اختیار داشت.

جلالی در تکمیل سخن خود ابراز داشت: طی این ۱۴ ماه هیچ بیمار عزیزی بدون تخت درمانی نبوده است و اکنون نیز با این که تعداد بیماران ما نسبت به پیک دو و پیک سه افزایش یافته اما به تعداد پیک یک نرسیده است و حداکثر بستری‌های ما حدود ۳۴۰ بیمار است که حدود یک سوم توان و ظرفیت ما در تعداد تخت درمانی محسوب می‌شود.

این مقام مسؤول به بخش‌های بستری موقت در مراکز درمانی اشاره و خاطر نشان کرد: علاوه بر این تمهیدات، بخش‌های بستری موقت را نیز ایجاد کرده‌ایم به نحوی که بیمارانی که در چند روز ابتدای بد حالی خود، درمان لازم را دریافت کرده‌اند و اکنون در وضعیت پایداری قرار دارند، می‌توانند به این بخش‌ها به صورت روزانه مراجعه کنند و در عرض ۳ تا ۴ ساعت پایش شوند و درمان تزریقی را دریافت کنند، که روزانه به این شکل ۱۵۰ بیمار به مجموعه تحت پوشش ما افزوده می‌شود.

وی در خصوص واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل، گفت: تمامی دانشجویان رشته بالینی دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز جزو اولویت‌های دانشگاه در کنار پرسنل بهداشتی و درمانی برای انجام واکسیناسیون هستند.