به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کاظم‌زاده از استقرار تیم محب و اورژانس اجتماعی در ساعات اولیه حادثه خبر داد و گفت: تاکنون خسارت جانی گزارش نشده است و میزان خسارات وارده به منازل و اثاثیه مددجویان درحال بررسی است.

نماینده اعزامی رئیس سازمان بهزیستی کشور در اعلام برآوردهای اولیه بهزیستی از خسارات وارده به این مناطق، اعلام کرد: از مجموع ۳۵۰ خانوار خدمت‌گیرنده تحت پوشش در مناطق زلزله‌زده تاکنون ۳۳ خانوار دچار آسیب شده‌اند؛ همچنین چهار نفر در گناوه و یک نفر در دیلم مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه ۱۲۰ نفر از مددجویان بهزیستی شهرستان گناوه ناشی از زلزله خسارت دیده‌اند، تصریح کرد: در این راستا سازمان بهزیستی کشور کمک هزینه معیشتی برای یکهزار و ۱۰۰ مددجوی شهرستان گناوه که در سامانه ثبت شده‌اند، واریز کرد که این اعتبار در مجموع ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

به گزارش ایرنا، زمین‌لرزه‌ای یکشنبه ۲۹ فروردین‌ماه به بزرگی ۵.۹ در مقیاس ریشتر در ساعت ۱۱:۱۱:۵۰ مرز استان‌های بوشهر و فارس حوالی بندر گناوه را لرزاند. این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بود. کانون اصلی این زمین لرزه منطقه‌ای در ۲۸ کیلومتری بندر گناوه، ۳۱ کیلومتری بندرریگ و ۴۱ کیلومتری شهر شبانکاره (شهرستان دشتستان) بوده است.