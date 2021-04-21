تعطیلی تهران منوط به تصمیم ستاد ملی کرونا است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: تعطیلی تهران منوط به تصمیم ستاد ملی است.

محسنی بندپی افزود: طبق پیش بینی‌های صورت گرفته هفته آینده نیز محدودیت‌ها تداوم خواهد داشت.

وی در ادامه عنوان داشت: چیزی که ضروری است آن است که برای اجرای دقیق مواردی را که ستاد ملی مصوب کرده تشدید نظارت‌ها صورت بگیرد و اگر موردی لازم باشد ستاد ملی کرونا ابلاغ خواهد کرد.

استاندار تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اینکه آیا تهران برای هفته آینده تعطیل خواهد شد یا خیر نیز گفت: از تعطیلی تهران بی خبر هستم.

محسنی بندپی با بیان اینکه همه بوستان‌ها و پارک‌ها باید تعطیل شوند، افزود: نیروی انتظامی موظف است در صورت مشاهده پارک یا بوستانی که فعالیت دارد نسبت به تعطیلی و جلوگیری از ورود افراد به این پارک‌ها اقدام کند و رستوران‌ها و تالارها تنها به صورت بیرون بَر اجازه فعالیت دارند و در غیر این صورت تعطیل می‌شوند و معاونین بهداشت این اجازه را دارند که بدون هماهنگی با سایر دستگاه‌ها برخورد و تعطیلی محل را در دستور کار قرار دهند.