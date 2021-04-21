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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۴:۵۱

استاندار تهران:

تعطیلی تهران منوط به تصمیم ستاد ملی کرونا است

تعطیلی تهران منوط به تصمیم ستاد ملی کرونا است

تهران- استاندار تهران گفت: تعطیلی تهران منوط به تصمیم ستاد ملی کرونا است.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: تعطیلی تهران منوط به تصمیم ستاد ملی است.

محسنی بندپی افزود: طبق پیش بینی‌های صورت گرفته هفته آینده نیز محدودیت‌ها تداوم خواهد داشت.

وی در ادامه عنوان داشت: چیزی که ضروری است آن است که برای اجرای دقیق مواردی را که ستاد ملی مصوب کرده تشدید نظارت‌ها صورت بگیرد و اگر موردی لازم باشد ستاد ملی کرونا ابلاغ خواهد کرد.

استاندار تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اینکه آیا تهران برای هفته آینده تعطیل خواهد شد یا خیر نیز گفت: از تعطیلی تهران بی خبر هستم.

محسنی بندپی با بیان اینکه همه بوستان‌ها و پارک‌ها باید تعطیل شوند، افزود: نیروی انتظامی موظف است در صورت مشاهده پارک یا بوستانی که فعالیت دارد نسبت به تعطیلی و جلوگیری از ورود افراد به این پارک‌ها اقدام کند و رستوران‌ها و تالارها تنها به صورت بیرون بَر اجازه فعالیت دارند و در غیر این صورت تعطیل می‌شوند و معاونین بهداشت این اجازه را دارند که بدون هماهنگی با سایر دستگاه‌ها برخورد و تعطیلی محل را در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 5194790

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    نظرات

    • صدیق IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      16 1
      پاسخ
      اگه با تعطیلی درست میشه تعطیل کنید این تعطیلیها واسه کارمندا و وزرا که حقوقشون از بیت المال و از محل پرداخت مالیات مردم عادی پرداخت میشه کویته اما اونایی که بیکارند هیچ درآمدی ندارن چی بخورن ؟ اجاره خونه شون پول دوا و دکتر شون پول آب و برق و گاز از کجا بیارن بدن؟
      • امیر IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
        5 1
        بعنوان یک کارمند لحظه ای شرمنده شدم . اما اخوی من که کارمند شرکت گاز هستم هر روز اداره میرم و تعطیلی ندارم .حلال کن برادر
    • SC ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      12 2
      پاسخ
      سلام کدام تعطیلی، همه ادارات باز، حضور کارکنان تقریبا اجباری است، علی رقم مبتلا شدن همکاران هر واحد، همچنان به حضور کارکنان پا فشاری میشه، لطفا سری به خیابان ها، مترو، اتوبوس ها...بزنید ، بعد درمورد تعطیلی صحبت بفرمایید. این بزرگوار استاندار کجاست نمی دانم ولی یقین دارم استاندار تهران نیستند.
    • م IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      8 0
      پاسخ
      اخه مگه تا حالا تعطیل بوده که برای روزهای اینده میخوان تصمیم بگیرن.کافیه یه سر بیان توخیابون ببینن
    • IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      4 0
      پاسخ
      هر دولتی در ایران سر کار باشد چه دولت قبل، چه دولت فعلی وچه دولتی که در آینده سر کار بیاید، آیا می‌توان برای حفظ خط بازی سیاسی، در برجام قراردادی را امضا کرد که تحریم‌های به درد نخور را، برای آنکه یه عده دانه درشت اشراف زاده خوششان بیاد، رفع کند. تحریم هایی را که هر وقت ایران (سرمایه داران الکی خوش
    • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      9 2
      پاسخ
      آخه هیچی ندارا بی همه چیزا.یه هفته یه هفته تعطیل میکنید نمیگید ملت از کجا بیارن بخورن ها.باشه انجام بدید
    • IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      9 6
      پاسخ
      حتما با جدیت تهران را تعطیل کنید
    • میثم IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      5 0
      پاسخ
      دیروز رفتم فروشگاه شهروند قسمت لوازم خانگی و پوشاک رو با یه گونی و نخ بسته بودند بقیه قسمتها باز بود واقعا خیلی مسخره هست اون قسمتها کرونا هست اما مابقی نه
    • عدالت IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      1 0
      پاسخ
      منوط به حفظ جان ملت است نه تصمیم گیری یک عده عشق مسند و تجارت
    • رضا IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      3 0
      پاسخ
      چه فایده.همه پاساژ های ولیعصر بازن
    • فررخ IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      5 0
      پاسخ
      در زمان بروز مشکلاتی مثل این آلودگی ویروسی ، دولت ما فقط تفسیر مینماید و شعار میدهد و نهایتا"دعا مینماید! پس حمایت اقتصادی از مردم چی ؟
    • IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      4 5
      پاسخ
      بس کنید تعطیلی پشت تعطیلی، شورش در آوردید همینه از همه کشورها عقب افتاده شدیم!!! دلم برای ایران کباب
    • غلامی IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      4 5
      پاسخ
      توروخدا هرکاری میکنید برای سلامتی مردم انجام بدید یکم عجله کنید کرونا تمام کشور گرفته تورو جان امام زمان عج قسم تون میدم 🙏🏻🙏🏻😔😔
    • غلامی IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      2 6
      پاسخ
      تورو خدا تهران تعطیل کنید کرونا تمام شهر رو گرفت توروخدا تورو سیدالشهدا ع هرکاری میکنید زودتر به داد مردم برسید غلامی از تهران
    • عرش طالقانی IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      1 1
      پاسخ
      آمریکا با تولید سلاح های هسته ای برای صلح قاره اروپا و آسیا خطرناک است. موضوع صحبت برای برجام. و نیز نقض حقوق سیاه‌ پوستان و رنگین پوستان در آمریکا، اعضای برجام را نگران کرده است.!!
    • ناشناس IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      3 0
      پاسخ
      بوستان ها مثل نیاوران و پارک قیطریه و بوستان ولایت و اغذیه فروشی ها و مطبخ ها و ... در خیابان اندرزگو داره بیداد میکنه و انگار نه انگار کرونا هستش صف کشیدن برای خرید مرغ سوخاری جلوی خروس و آش سید مهدی ....... اینهارو چه کسی میتونه جمع کنه تا کرونا یه کم فروکش کنه .
    • HAMID IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      3 1
      پاسخ
      چرا سازمان غذا دارو دورکاری نداره و تازه کروناییها به سر کار اومدنشون افتخار میکنن/؟؟؟ مسئول نظارت بر اینجا کیه؟؟؟
    • محمود RO ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      4 2
      پاسخ
      سلام تا این مسولین محترم همه مردم را رو زمین مرده نبینن تهران را تعطیل نمیکنن رونق اقتصاد براشون از مردم خیلی بیشتر اهمیت داره خودشون که با مترو واتوبوس سر کار نمیرن که و ........
    • hooman IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      تصمیمگیری ستاد؟؟شماامرکنیدهمه جابسته بسته بشه
    • IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      7 0
      پاسخ
      نمیدونم چرا به پارک و بوستان گیر دادن در حالی که اتوبوس و مترو تهران روزی چهار میلیون نفر جابجا میکند آن هم بصورت فشرده و چسبیده به هم که منبع اصلی انتشار ویروس است. راهکار تعطیلی همه جانبه شهر میباشد که هیچ کس نیاد بیرون به غیر از جاهای خیلی ضروری اگه این کار نشه امیدی به کم شدن این بیماری نیست
    • میهمان FR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      2 0
      پاسخ
      تنها راه چاره واکسیناسیون کل جمعیت است ،درست است دنبال وقت تلف کردن هستید در این آشفته بازار ....
    • Majid IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      3 0
      پاسخ
      مردم هیچ انتظاری از شما ندارن بابت خورد و خوراک دولتی، همه جا رو تعطیل کنید، مرگ و میر ها تا بالا نرفته همیشه دقیقه 90 تصمیم می‌گیرد
    • شرکتها رو تعطیل کنید خداازتون نگدره IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      9 0
      پاسخ
      شرکتها رو تعطیل کنید
    • RO ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      14 0
      پاسخ
      ته تی ل نکنید جون مردم پشمکه .شماها که واکسن زدید به جهنم جون مردم .
    • سهیل IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      3 0
      پاسخ
      اقا شنبه تعویض پلاک باز میشه یا نه؟؟ لطفا یکی که مطمعن هست جواب بده
    • محمد IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      4 0
      پاسخ
      تورو خدا اگه میشه همه جارو تعطیل کنید یکی باز یکی بسته جون مردم مهمتره الان همه جا بازه ی هفته تعطیل کنید به خدا بهتر میشه
      • جلال IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
        3 1
        تو شکمت سیره و میگی همه جا تعطیل بشه
    • چ IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      4 0
      پاسخ
      آقای استاندار چرا با مردم دوگانه حرف میزنید بازی موش و گربه را انداختید اگر قراره تعطیل کنید یک کلام باید تعطیل بشه.کسی هم نباید حرف بزنه.هی بیاید تعطیلی رو بزارید بر عهده مدیران وروسا.وقتی طرف شعور بهداشتی نداره به خاطر منافع خودش مردم را میاره سر کار.از طرفی شما عادت دارید همیشه توپ را به زمین بند
    • IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      2 0
      پاسخ
      کجاتعطیله شهرک صنعتی ها که باز هستن ‌‌.حرفی تعطیله.خخخخخخ
    • IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      2 0
      پاسخ
      شما برعکس دارید تعطیل میکنید بجای اینکه خون مردم رو توشیشه کنید بایدادارات وبانکها رو تعطیل کنید توبانک واداران تردد هست نه تو مغازه ای که از صبح تا شب به خاطر فقر دو نفرم نمیان
    • عباس IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      1 0
      پاسخ
      از تعطیل نشدن تهران چه کسانی منتفع می‌گردند؟!!
    • برزو IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      6 0
      پاسخ
      کدوم تعطیلی.تموم بانک‌ها. باربری هابازه.این گروه2 3 4 که میگید. همه شون کرکره پایین. مثل مور وملخ ازسرکله هم دارن میرن بالا. اگه واقعا آماروارقام درست باشه. من وتو شما هم با این کرونا رفتنی هستیم
    • سهراب IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      2 0
      پاسخ
      سلام همه میدانند که فقط باید مردم همه کاری انجام دهند ایا کسی که کسب کارش بسته شده چطور باید چک وپرداخت بیمه مالیات پرداخت کند باید ادرات وبانکها تعطیل شود تا چک مردم برگشت نخورد پول بیمه مالیات را معاف کند چه کمکی به حال کاسب کردن چرا دولت کارکنان خودش را تعطیل نمیکند
    • محمدیان IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      3 0
      پاسخ
      آقای محترم یه سر بزن به جاده ها مخصوصا جاده چالوس. کدام نظارت. رستوران ها باز هستند و هیچ محدودیتی وجود ندارد. فقط جریمه میسن
    • خانم رحیمی IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      بخدا که همش الکی من ۵ سال دستفروش بازار روزم سرپرست یه پسر ۱۲ ساله هستم تحت پوشش هیچ ارگانی نیستم هیچ ملک و ثروتی هم ندارم ۲۰ میلیون دادم ماهی ۲۳۰۰ اجاره یه خونه ۴۰ متری قدیمی طبقه ۴ یه آب باریک با بساط و دستفروشی برای خودم فرزندم جور کرده بودم که اونم کرونا با یاری مسئولین ازم گرفت خدا بداد برسه
    • IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      مردم دیگه افسرده میشن خودشون می دونن رعایت میکنن عید تعطیل نکردن حالا مردم چکار کنن همه بی کار شدن پارک چراتعطیل بشه فضای باز اما اتوبوس مترو شلوغ همه جا باز بشه بهتره .....
    • ساراکیانی IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      به نظر من تعطیلی چاره ی کارنیست مردم خودشون میدونندچطورازخودشون مراقبت کنند فقط این تعطیلی به ضرر عده ای کارگرهستش لطفامسیولین رسیدگی کنند با تعطیلی چه مزایایی برای قشرکارگروضعیف درنظر گرفته شده
    • مهدی IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      سلام چرا هرچی که به نفع دولت باز ودامد زای داره کرونا بهونه کردید به خاطر پلاک ماشین یک میلیون روزی خدا هم این درامد نداره دومن من خودم بچه خراب شده هستم پلاک تهران چون شرایطی مجبورم سومن اون افسر بی وجدان چرا یک میلیون چهل هزار نوشته مگه من کارگر ماهانه چقدر کار بکنم بدمش به دولت خدا ازتون نگزره
    • حسین IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      حرکتی ارزشمند در راستای کاهش تجمع ای کاش در مورد برگزاری نمایشگاهها نیز دقت بیشتری شود که با عنوان توخالی با رعایت پروتکلها دوباره باز گشایی نشوند چون برگزازی نمایشگاهها خود یکی از عاملهای گسترش ویروس است که در نمایشگاه بین المللی تهران رعایت نمی شود.
    • سمیرا IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      سلام خواهش می کنم خیابان بنی هاشم منطقه ۴ بورس کاشی و سرامیک رو تعططیل کنید ۶۰۰ تا مغازه و هر کدام حداقل ۲ فروشنده به علاوه ی مشتری و رهگذر .این خیابان خییلی شلوغه و به خاطر بیماری کرونا بسیار خطرناکه ...ما که ساکن این منطقه هستیم بی نهایت نگران سلامتی خود و هموطنانمون هستیم لطفا رسیدگی کنید
    • ه IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۰
      0 0
      پاسخ
      شورشودراوردید همش تعطیلی بس کنید

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