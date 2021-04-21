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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۲۷

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

مشکل حاشیه نشینی چابهار مرتفع می‌شود

مشکل حاشیه نشینی چابهار مرتفع می‌شود

زاهدان - رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: مسئله حاشیه نشینی چابهار را به کمک مسئولان دولتی به صفر می‌رسانیم تا وضعیت معیشت مردم بهبود پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی در جلسه ظهر امروز با مسئولین شهرستان چابهار اظهار داشت: همکاری همه جانبه مسئولین با یکدیگر برای محرومیت زدایی و ایجاد رفاه و آسایش مردم نقش بسزایی دارد و باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی افزود: وحدت و همکاری مسئولین عاملی شد تا پروژه ۱۰۰۰ واحدی حاشیه نشینی «مرادآباد» چابهار سرعت بگیرد و با کمک برخی مسئولین نقش کلیدی ایفا شود و بتوانیم نقطه نظرات مقام معظم رهبری را در حل مسئله حاشینه نشینی در سیستان و بلوچستان عملی کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: ما با انگیزه اعتقادی وارد پروژه ساخت مسکن برای حاشیه نشینان شدیم و انگیزه خدمت به مردم سیستان وبلوچستان برای ما مسئولیت آفرین است.

وی گفت: در جلسات قبل به همکاران در سپاه پاسداران گفتم به اعتقاد من هیچ خدمتی زیر آسمان انقلاب اسلامی از خدمت به حل مسئله حاشیه نشینی شهرستان چابهار و این استان بالاتر نیست و بسیار ارزشمند است.

بسیج بزرگترین تشکیلات مردمی دنیا است

سردار سلیمانی با اشاره به نقش بسیج در محرومیت زدایی و آبادانی کشور بیان کرد: بسیج بزرگترین تشکیلات مردمی در دنیا است و هر مشکلی مردم ایران را بخواهد درگیر کند بسیج هم با تمام توان و قول درگیر موضوع می‌شود.

وی ادامه داد: بسیج یک فرصت است تا از این ظرفیت استفاده کنیم و با فراهم ساختن بستر مناسب استان سیستان و بلوچستان را از حاشیه نشینی منفک کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: مقام اول حاشیه نشینی چابهار اصلاً جایگاه خوبی نیست و ما این مقام را از شما هر چه سریع‌تر خواهیم گرفت، این پروژه را گسترش می‌دهیم تا استان‌های دیگر درگیر شود و برنامه ریزی می‌کنیم تا نه تنها حاشیه نشینی در چابهار بلکه در چهار شهرستان دیگر استان هم رفع شود.

وی اشاره کرد: در زمینه حل مسائل حاشینه نشینی، ما تنها کمکی که از دستگاه‌های دولتی داریم در بحث زمین و مجوزها است، به گونه‌ای که وزرات راه و شهرسازی در حال حاضر به تمامی مسائل تسلط پیدا کرده است.

سردار سلیمانی تاکید کرد: وزارتخانه با تمامی مشکلات اینجا آشنایی دارد و اگر ما کارها را بگذاریم تا دولت بعدی، قطعاً دو سال طول خواهد کشید تا چابهار را بشناسند اما باید هر چه زودتر با کمک و همیاری این مشکلات و موانع از سر راه برداریم.

وی اذعان کرد: بسیج برای کارهای بزرگ آماده و با اراده است و هر لحظه می‌تواند با کمک وهمکاری اقدامات لازم را برای آبادانی و آسایش مردم در مناطق محروم انجام دهد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: کار احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد از نیمه ماه مبارک رمضان شروع می‌شود و تمامی اقشار از جمله خیرین، تولیدکنندگان، فرهنگیان، طلاب و روحانیون درگیر این موضوع خواهند بود.

وی اشاره کرد: یک الگوی تکامل یافته انقلابی سکونت پیدا می‌کند و ما بعد از ساخت و مستقر شدن مسکن آنها برای اشتغال، مسائل فرهنگی، آموزشی و بهداشت هم برنامه ریزی خواهیم کرد.

سردار سلیمانی افزود: طرح پیوستی که در استان سیستان و بلوچستان تهیه خواهد شد در شهرستان فعال خواهیم کرد و مسئله حاشیه نشینی را در چابهار به صفر می‌رسانیم تا وضعیت معیشت مردم بهبود پیدا کند.

سیستان و بلوچستان دارای ذخایر و ظرفیت‌های فراوانی است

وی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان ۱۱ درصد وسعت کشور را دارد، گفت: این استان سرزمین بسیار راهبردی و دارای ذخایر و ظرفیت‌های فراوان است و همانطور که جمهوری اسلامی سالیان گذشته خدمات زیرساختی بسیاری انجام داده تا مردم در آسایش و رفاه باشند این مسیر همچنان تداوم خواهد داشت و این استان شکوفا خواهد شد و این ناملایمت ها هم به زودی رفع می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: طی ۶ ماه باید هزار واحد مسکونی تکمیل شود چراکه کشور ما دارای ظرفیت فنی و مهندسی بسیار بالا است و در وزارت مسکن و راه و شهرسازی که یکی از فعال‌ترین و برخط ترین وزارت خانه هاست این فرصت را باید غنیمت بشماریم و اجرایی شود.

وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری که بسیج کلید حل مشکلات کشور است، گفت: بسیج منطق تبدیل تهدید به فرصت است و از این فرصت استفاده کنیم تا حاشیه نشینی رفع شود و نگذاریم ظرفیت‌ها از استان خارج شود ما با کمک چند استان دیگر و همراه بسیج بنیاد تعاون ظرفیت ساخت پروژه را چندین برابر می‌کنیم تا زودتر به هدف مورد نظر برسیم.

سردار سلیمانی تصریح کرد: پروژه در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی در حال انجام است و با کمک نیروهای جهادی نباید در هیچ شرایطی تعطیل شود و این تلاش‌ها و مجاهدت‌ها مشمول عنایت الهی و مردم عزیز این خطه خواهد شد و این بزرگترین دستاورد برای ما است و این بک تجربه خوب و موفق از این تعامل‌ها و همکاری‌ها با تمامی دستگاه‌ها است و با دید یک کار انقلابی بنگریم تا به ثمر برسد.

کد مطلب 5194897

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