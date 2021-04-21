به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی در جلسه ظهر امروز با مسئولین شهرستان چابهار اظهار داشت: همکاری همه جانبه مسئولین با یکدیگر برای محرومیت زدایی و ایجاد رفاه و آسایش مردم نقش بسزایی دارد و باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی افزود: وحدت و همکاری مسئولین عاملی شد تا پروژه ۱۰۰۰ واحدی حاشیه نشینی «مرادآباد» چابهار سرعت بگیرد و با کمک برخی مسئولین نقش کلیدی ایفا شود و بتوانیم نقطه نظرات مقام معظم رهبری را در حل مسئله حاشینه نشینی در سیستان و بلوچستان عملی کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: ما با انگیزه اعتقادی وارد پروژه ساخت مسکن برای حاشیه نشینان شدیم و انگیزه خدمت به مردم سیستان وبلوچستان برای ما مسئولیت آفرین است.

وی گفت: در جلسات قبل به همکاران در سپاه پاسداران گفتم به اعتقاد من هیچ خدمتی زیر آسمان انقلاب اسلامی از خدمت به حل مسئله حاشیه نشینی شهرستان چابهار و این استان بالاتر نیست و بسیار ارزشمند است.

بسیج بزرگترین تشکیلات مردمی دنیا است

سردار سلیمانی با اشاره به نقش بسیج در محرومیت زدایی و آبادانی کشور بیان کرد: بسیج بزرگترین تشکیلات مردمی در دنیا است و هر مشکلی مردم ایران را بخواهد درگیر کند بسیج هم با تمام توان و قول درگیر موضوع می‌شود.

وی ادامه داد: بسیج یک فرصت است تا از این ظرفیت استفاده کنیم و با فراهم ساختن بستر مناسب استان سیستان و بلوچستان را از حاشیه نشینی منفک کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: مقام اول حاشیه نشینی چابهار اصلاً جایگاه خوبی نیست و ما این مقام را از شما هر چه سریع‌تر خواهیم گرفت، این پروژه را گسترش می‌دهیم تا استان‌های دیگر درگیر شود و برنامه ریزی می‌کنیم تا نه تنها حاشیه نشینی در چابهار بلکه در چهار شهرستان دیگر استان هم رفع شود.

وی اشاره کرد: در زمینه حل مسائل حاشینه نشینی، ما تنها کمکی که از دستگاه‌های دولتی داریم در بحث زمین و مجوزها است، به گونه‌ای که وزرات راه و شهرسازی در حال حاضر به تمامی مسائل تسلط پیدا کرده است.

سردار سلیمانی تاکید کرد: وزارتخانه با تمامی مشکلات اینجا آشنایی دارد و اگر ما کارها را بگذاریم تا دولت بعدی، قطعاً دو سال طول خواهد کشید تا چابهار را بشناسند اما باید هر چه زودتر با کمک و همیاری این مشکلات و موانع از سر راه برداریم.

وی اذعان کرد: بسیج برای کارهای بزرگ آماده و با اراده است و هر لحظه می‌تواند با کمک وهمکاری اقدامات لازم را برای آبادانی و آسایش مردم در مناطق محروم انجام دهد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: کار احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد از نیمه ماه مبارک رمضان شروع می‌شود و تمامی اقشار از جمله خیرین، تولیدکنندگان، فرهنگیان، طلاب و روحانیون درگیر این موضوع خواهند بود.

وی اشاره کرد: یک الگوی تکامل یافته انقلابی سکونت پیدا می‌کند و ما بعد از ساخت و مستقر شدن مسکن آنها برای اشتغال، مسائل فرهنگی، آموزشی و بهداشت هم برنامه ریزی خواهیم کرد.

سردار سلیمانی افزود: طرح پیوستی که در استان سیستان و بلوچستان تهیه خواهد شد در شهرستان فعال خواهیم کرد و مسئله حاشیه نشینی را در چابهار به صفر می‌رسانیم تا وضعیت معیشت مردم بهبود پیدا کند.

سیستان و بلوچستان دارای ذخایر و ظرفیت‌های فراوانی است

وی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان ۱۱ درصد وسعت کشور را دارد، گفت: این استان سرزمین بسیار راهبردی و دارای ذخایر و ظرفیت‌های فراوان است و همانطور که جمهوری اسلامی سالیان گذشته خدمات زیرساختی بسیاری انجام داده تا مردم در آسایش و رفاه باشند این مسیر همچنان تداوم خواهد داشت و این استان شکوفا خواهد شد و این ناملایمت ها هم به زودی رفع می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: طی ۶ ماه باید هزار واحد مسکونی تکمیل شود چراکه کشور ما دارای ظرفیت فنی و مهندسی بسیار بالا است و در وزارت مسکن و راه و شهرسازی که یکی از فعال‌ترین و برخط ترین وزارت خانه هاست این فرصت را باید غنیمت بشماریم و اجرایی شود.

وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری که بسیج کلید حل مشکلات کشور است، گفت: بسیج منطق تبدیل تهدید به فرصت است و از این فرصت استفاده کنیم تا حاشیه نشینی رفع شود و نگذاریم ظرفیت‌ها از استان خارج شود ما با کمک چند استان دیگر و همراه بسیج بنیاد تعاون ظرفیت ساخت پروژه را چندین برابر می‌کنیم تا زودتر به هدف مورد نظر برسیم.

سردار سلیمانی تصریح کرد: پروژه در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی در حال انجام است و با کمک نیروهای جهادی نباید در هیچ شرایطی تعطیل شود و این تلاش‌ها و مجاهدت‌ها مشمول عنایت الهی و مردم عزیز این خطه خواهد شد و این بزرگترین دستاورد برای ما است و این بک تجربه خوب و موفق از این تعامل‌ها و همکاری‌ها با تمامی دستگاه‌ها است و با دید یک کار انقلابی بنگریم تا به ثمر برسد.