به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمپانی رویال شکسپیر، در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا امکان به صحنه رفتن اجراهای تئاتری وجود ندارد، مخاطبان و علاقه مندان می‌توانند از تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ (۵ اردیبهشت ۱۴۰۰) شاهد فیلم اجرای نمایش «داستان زمستان» ویلیام شکسپیر باشند.

این اثر با کارگردانی اریکا وایمن ساخته شده و جوزف کلوسکا، زویی لمبرت، کمی بو جاکوب، آویتا جی، جورجیا لندرز، موگالی ماسوکو، دایفریگ موریس، بی کر موکاسا، آنی اودک، بئا وبستر، اسد زمان، آلیس بلاندل، بن کاپلان، آلفرد کلی، اندرو فرنچ، کالم گارملی، ویلیام گرینت، آماندا هادینگو و ویکلی هال بازیگران تئاتر «داستان زمستان» هستند.

در خلاصه این اثر که توسط کمپانی رویال شکسپیر تولید شده، آمده است:

«شاه لئونتس با حسادت خود در حال از هم پاشیدن خانواده خود است اما غم و فراق قلب او را باز می‌کند. آیا او می‌تواند قبل از اینکه دیر بشود پسری را که رها کرده پیدا کند؟»

این اثر که به شکلی مدرن اجرا شده، دنیایی تلفیق شده از وحشت حضور فاشیسم در اروپا و «داستان ندیمه» را به تصویر می‌کشد.