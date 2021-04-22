مشکل دفن زباله شهر اردبیل تا ۸۰ درصد حل شده است

سعید شهند در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ما در استان اردبیل و در ارزیابی نهایی با دو مشکل نهایی در حوزه محیط زیست روبه‌رو هستیم که اولین مشکل بحث فاضلاب‌های شهری و فاضلاب صنعتی است و مشکل دوم نیز پسماندهای خانگی و دفع غیراصولی آنها در برخی از مناطق استان است.

وی تصریح کرد: ما در شهر اردبیل سال‌های متمادی مشکل دفع پسماند را شاهد بودیم که با ورود کارگروه مدیریت پسماند استان، محیط زیست و دادستان اردبیل از سال گذشته حل مشکلات در این زمینه با همکاری شهرداری در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: با تلاش‌های انجام شده ۸۰ درصد مشکلات زیست محیطی دفع پسماند شهر اردبیل برطرف شده و مابقی مشکلات نیز قرار است تا شهریورماه حل شود.

شهند افزود: اگر مسئولان شهری اهتمام جدی به دفع اصولی و استاندارد پسماند داشته باشند، ما در هیچیک از شهرهای استان مشکلی نخواهیم داشت و امیدواریم برنامه‌ریزی انجام شده در شهر اردبیل الگویی برای سایر شهرها در دفع اصولی پسماند شهری باشد.

وی در مورد دفع زباله و پسماند بیمارستانی نیز خاطر نشان کرد: این پسماندها نیز بعد از تفکیک و جداسازی به عنوان پسماند عفونی و خطرناک در ایام کرونا و حتی در شرایط عادی نیز بی‌خطرسازی شده سپس با همکاری علوم پزشکی و شهرداری‌های استان زمینه دفن اصولی آنها در تراشه‌های مخصوص و حمل صحیح فراهم می‌آید.

شهند در مورد پسماندهای صنعتی در استان نیز اضافه کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل در مسیر توسعه صنعتی قرار گرفته، با فراخوان جذب سرمایه‌گذار قرار است به زودی محل دفن زباله‌ها و پسماندهای صنعتی نیز تعیین و اجرای پروژه شکل عملیاتی به خود بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: امیدواریم با تعیین محل جدید و ایجاد امکانات و تجهیزات مناسب دفن زباله‌ها و پسماندهای صنعتی نیز مشکلی برای سلامت مردم به وجود نیاورد.

تشکیل پرونده قضائی برای متخلفان شهرک صنعتی شماره دو اردبیل

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در مورد دفع فاضلاب شهری و صنعتی در استان اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی و دغدغه‌های ما ظرفیت پایین تصفیه‌خانه فاضلاب شماره دو اردبیل است که ۲۲ سال پیش طراحی و اجرایی شده است.

شهند تصریح کرد: به هیچ وجه این تصفیه‌خانه جوابگوی نیاز واحدهای صنعتی موجود نبوده و مودل دوم آن در حال احداث است که با تلاش و پیگیری استاندار اردبیل با پیشرفت ۵۰ درصد در حال اجراست.

وی با اظهار تأسف از ورود فاضلاب خام به اراضی اطراف شهرک صنعتی شماره دو اردبیل و گلایه‌های ساکنان این مناطق گفت: در این زمینه تشکیل پرونده برای متخلفان در دادگستری نمین انجام شده و مقرر است تا به تخلفات منجر به تهدید محیط زیست در این زمینه رسیدگی شود.

شهند افزود: ما به هیچ وجه در باب سلامت مردم با کسی معامله و یا مماشات نمی‌کنیم و اجازه نخواهیم داد ورود فاضلاب خام در شهرک‌های صنعتی سلامت مردم را تهدید کند.

وی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: در شش ماه فرصتی که برای راه‌اندازی مودل دوم تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل داده شده، امیدواریم مشکل فاضلاب واحدهای صنعتی این شهرک برطرف شده و با بازنگری در این طرح بتوانیم ظرفیت خوبی را در دفع پسماند صنعتی در این شهرک‌ها به وجود آوریم.

شهند اضافه کرد: با توجه به افزایش تقاضا و توسعه واحدهای صنعتی در این مناطق انتظار می‌رود شهرک‌های صنعتی پیش از راه‌اندازی شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید فکری به حال صنعتگران و تولیدکنندگان در این زمینه بکنند.

راه‌اندازی ایستگاه سنجش ریزگرد در اردبیل

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل به کمبود ایستگاه سنجش هوا در اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: یک ایستگاه موجود سنجش هوا پاسخگوی شهر اردبیل نیست و امیدواریم در یکی از خیابان‌های اصلی شهر اردبیل دومین ایستگاه سنجش هوا راه‌اندازی شود.

وی بیان کرد: با تأمین اعتبار و تهیه تجهیزات مورد نیاز قرار است به زودی ایستگاه سنجش ریزگرد و گرد و غبار در شهر اردبیل راه‌اندازی شود تا منشأ شکل‌گیری گرد و غبار به صورت خارجی و داخلی در شهر اردبیل مشخص شود.

شهند گفت: هر چند هوای اردبیل سالم و آلودگی کمتری دارد اما راه‌اندازی این ایستگاه‌ها می‌تواند در آینده به توسعه صنعتی این استان نیز کمک کند.