یورش جنگنده های متجاوز رژیم صهیونیستی به حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، منابع محلی سوری بامداد پنجشنبه از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق خبر دادند.

سانا در این ارتباط گزارش داد: «سامانه‌های پدافندی سوریه با حمله موشکی اسرائیل در منطقه دمیر در ریف دمشق مقابله کردند».

یک منبع نظامی سوریه اعلام کرد: «امروز (پنج شنبه) حدود ساعت ۱:۳۸ بامداد دشمن اسرائیلی با شلیک موشک از سمت جولان اشغالی سوریه، به ما حمله کرد و برخی از نقاط در حومه دمشق را هدف قرار داد».

این منبع در ادامه با اشاره به مقابله سامانه‌های ضد هوایی سوریه با این موشک‌های متجاوز و انهدام آنها اعلام کرد که این تجاوز هوایی «منجر به زخمی شدن چهار سرباز سوری و خسارات مادی شد».

ارتش اسرائیل نیز در خبری کوتاه ادعا کرد که این حمله موشکی در پاسخ به حمله صورت گرفته به نزدیکی تأسیسات هسته ای دیمونا در جنوب فلسطین اشغالی صورت گرفته است.