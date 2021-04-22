بدرقه باشکوه مردم لنگرود از سردار فاتح«نبل و الزهرا» تا خانه ابدی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر سردار «محمدعلی حقبین» از فرماندهان سپاه پاسداران، رزمنده هشت سال دفاع مقدس و فرمانده فاتح «نبل و الزهرا» امروز پنجشنبه در شهرستان لنگرود برگزار شد.
در این مراسم باشکوه فرماندهان ارشد لشکری و مسئولان کشوری (سردار «علی اکبر پورجمشیدیان» معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه، آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، سردار عبدالله پور فرمانده سپاه قدس گیلان، نمایندگان مردم استان گیلان در مجلس شورای اسلامی)، همرزمان، خانوادههای معظم شهدا، خانواده سردار حقبین و جمعی از مردم شهیدپرور شهرستان لنگرود برگزار شد.
سردار «محمدعلی حقبین» از یادگاران و فرماندهان هشت سال دفاع مقدس و محور مقاومت و دفاع از حرم حضرت زینب (س) بود که فتح منطقه نبل و الزهرا تنها یکی از عملیاتهای موفق وی در زمان حضور مستشاری وی در سوریه بوده است.
وی عصر سهشنبه بعد از تحمل دورهای بیماری در بیمارستان پارس رشت به دوستان شهیدش پیوست.
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