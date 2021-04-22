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۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۷:۱۱

در ۲۴ ساعت گذشته؛

۱۱۴ بیمار مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۵ بیمار

۱۱۴ بیمار مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۵ بیمار

قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت:۱۱۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۱۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا، گفت: ۱۰۸ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۹۰ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شده‌اند، افزود: در حال حاضر ۵۶۱ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۹۲ نفر از آن‌ها وخیم است.

وی ادامه داد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته، ۵ بیمار از بیماران کرونایی جان خود را از دست داده‌اند.

قدیر تعداد تست‌های گرفته شده کرونا را ۱۷۱۶ مورد عنوان کرد و گفت: نتیجه ۵۳۲ تست در استان، مثبت بوده است.

کد مطلب 5195478

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