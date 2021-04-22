آلومینیوم اراک و پیکان تهران به تساوی رضایت دادند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم لیگ برتر باشگاه‌های کشور شامگاه امروز با سه دیدار در شهرهای اراک، قائمشهر و مسجدسلیمان پیگیری شد.

تیم آلومینیوم اراک در این هفته از رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک میزبان پیکان بود که این بازی پس از ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با نتیجه تساوی یک بر یک پایان یافت.

اولین گل این پیکار در دقیقه ۴۱ بازی از نقطه پنالتی توسط محمد خدابنده برای پیکان به ثمر رسید و گل دوم بازی نیز در دقیقه ۶۰ از روی نقطه پنالتی توسط حامد پاکدل برای آلومینیوم اراک رقم خورد.

گفتنی است تیم فوتبال آلومینیوم اراک، تا پایان هفته بیستم لیگ برتر با انجام ۲۰ بازی، ۶ برد، ۱۰ مساوی، ۴ باخت، ۱۹ گل زده، ۲۲ گل خورده و کسب ۲۸ امتیاز در رده ششم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.