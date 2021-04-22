حماس با تعویق انتخابات فلسطین حتی برای یک روز هم مخالف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، یک مقام جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بر مخالفت این جنبش با به تعویق انداختن انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین که قرار است ۲۲ ماه می آینده برگزار شود، تاکید کرد.

«خلیل الحیه» نائب رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: حماس با به تعویق انداختن انتخابات حتی برای یک روز هم مخالف است.

وی با بیان اینکه تعویق برگزاری انتخابات مردم فلسطین را به ناکجا آباد سوق می‌دهد، افزود: انتخابات ماه می مقدمه انتخابات ریاستی ماه ژوئیه آتی است و تعویق آن موجب ناامیدی بزرگ توده مردم و بویژه جوانان فلسطینی خواهد شد.

الحیه همچنین تاکید کرد که تعویق انتخابات سبب پیچیده شدن شرایط و تفرقه و چندپارچگی میان فلسطینی‌ها می‌شود.

گفتنی است که مشاور محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان پیش از این از احتمال تعویق برگزاری انتخابات فلسطین خبر داده بود.