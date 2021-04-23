گنبد آهنین یا تار عنکبوت / پیام شلیک موشک به دیمونا چیست

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل، مهدی عزیزی: عصر چهارشنبه رسانه‌های صهیونیستی خبر از انفجار در کارخانه موشکی «تومر» دادند. انفجاری که ۲۲ ساعت بعد از وقوع آن رسانه‌ای شد.

نزدیک ساعت ۱:۲۰ بامداد پنجشنبه نیز خبر رسید که یک موشک به نزدیکی تأسیسات اتمی «دیمونا» اصابت کرده است.

موشکی که در نزدیکی دیمونا منفجر شد، یعنی تغییر قواعد بازی. ماجرا بزرگ‌تر از یک تحلیل ساده است.

هر چند رژیم صهیونیستی تلاش خواهد کرد تا از اهمیت این رویداد بکاهد یا اینکه برای بهبود شرایط داخلی و سیاسی ناهمگون از آن استفاده کند.

اما هرگز نمی‌تواند وحشت و نگرانی خود را پنهان کند. آن هم در شرایطی که ساختار سیاسی شکننده آن بسمت برگزاری پنجمین انتخابات می‌رود و اختلافات سیاسی در داخل این رژیم بیشتر شده است.

بیشتر واکنش‌ها به این رویداد یک مضمون مهم داشت. برخی رسانه‌ها نوشتند که این دو حادثه پیام بازدارنده مقاومت به رژیم صهیونیستی است با این محتوا که این رژیم به دنبال ریسک بازی در زمین ایران هسته‌ای و محور مقاومت نباشد. چون در مقابل بازی سخت و خشنی را در مراکز هسته‌ای خود خواهد دید.

برخی نیز تاکید کردند که در ساعت‌های گذشت قواعد جدید درگیری در خاورمیانه خود را نشان داده است؛ یعنی شنیده شدن صدای انفجاری بزرگ در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای دیمونا رژیم صهیونیستی در صحرای نقب واقع در جنوب فلسطین اشغالی.

واکنش‌ها چه بود؟

بیشترین رسانه‌های منطقه و جهان نوشتند آنچه که در محیط پیرامون نیروگاه اتمی دیمونا اتفاق افتاد یک تغییر معادله و تغییر در قواعد درگیری بین سوریه یا بهتر بگوییم محور مقاومت و رژیم صهیونیستی بود.

نکته مهم که به آن اشاره شد و رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از گانتز وزیر اسرائیل نوشتند این بود که سامانه پدافند اسرائیل نتوانست این موشک را رهگیری و منهدم کند و این را می‌توان از عبارتی که لیبرمن وزیرجنگ سابق رژیم صهیونیستی به آن اشاره کرد متوجه شد آنجا که گفت سامانه دفاعی ما پوسیده است.! چیزی شبیه توصیفی که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان درباره تمام موجودیت رژیم صهیونیستی گفته است. موجودیتی که سست‌تر از تار عنکبوت است.

سامانه گنبدآهنین رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۸ در حال رصد موشک‌های فلسطینی

گانتز وزیر امنیت رژیم صهیونیستی هم که بی میل نبود از این فرصت برای سرزنش نتانیاهو بهره گیرد به این شکست اعتراف کرد.

البته پیشتر لیبرمن هم گفته بود که این موشک بیشتر بسمت نتانیاهو شلیک شد.!

رسانه‌های اسرائیلی که تا چند روز پیش تقریباً هر حادثه‌ای در ایران را به خود نسبت می‌دادند نوشتند که این موشک سرگردان بوده و اتفاقی به اطراف دیمونا شلیک شده است. یک روزنامه نگار لبنانی نیز در واکنش به این مواضع گفت که نمی دانم این اسرائیلی‌ها هستند که سرگردان شده‌اند یا موشکی که بسمت دیمونا شلیک شد.

با آنکه تعدادی اندکی از رسانه‌های عربی نوشتند که این موشک سرگردان در واکنش به جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ده‌ها کیلومتری محیط پیرامونی دیمونا فرود آمده است اما نتوانستد از کنار آن با یک تحلیل ساده انگارانه عبور کنند تا آنجا که می‌توان گفت تقریباً بیشتر آنها از ایجاد معادله جدید و تغییر قواعد درگیری خبر دادند.

مهم این است که این پیام به اسرائیل داده شد که همانگونه که از مدتها پیش معادله تغییر کرده است امروز نیز قواعد بازی تغییر کرده است.

شبکه المیادین به گونه‌ای دیگر این موضوع را پوشش داد که عبور موشک دفاع هوایی سوریه به حریم هوایی سرزمین‌های اشغالی که در چند کیلومتری نیروگاه دیمونا در منطقه النقب اصابت کرد یک موفقیت و در این عین حال یک پیام آشکار به رژیم صهیونیستی بود. آن هم در شرایطی که تناقض‌های شدیدی بین اظهار نظر مقام‌های رژیم صهیونیستی درباره ساقط کردن این موشک و عدم موفقیت در رهگیری آن در لحظات نخستین مخابره شد.

مشخصات موشک سوری که نیروگاه دیمونا را هدف قرار داد

موشک سام ۵,, S-200 عکس از سایت شبکه المیادین

موشکی که نیروگاه دیمونا در سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد از نوع موشک SA5 روسی وابسته به سامانه دفاع هوایی سوریه بود و پدافند هوایی رژیم صهیونیستی نتوانست آن را رهگیری کند و عاقبت در منطقه النقب در فلسطین اشغالی منفجر شد.

موشک سام ۵,, S-200 که ناتو به آن SA-5 او اطلاق می‌کند وابسته به سامانه دفاع هوایی روسیه است که می‌تواند اهدافی را د رمسافت متوسط و ارتفاع بالا هدف قرار دهد.

این موشک ۱۰ متر طول دارد که قطر آن به ۱۰۰ سانتی متر می‌رسد. وزن آن هفت هزار کیلوگرم است و کلاهک جنگی موشک به شدت قابل انفجار است و از یک سکوی ثابت شلیک می‌شود.

چنین بنظر می‌رسد که اسرائیل بجز شرایط نابسامان داخلی، چالش‌های هویتی و ناامنی در محیط پیرامونی باید منتظر روزها سخت و دشوارتری باشد. موضوع مهمتر از شلیک موشک و اینکه هدفمند بوده است یا بی هدف این است که سامانه دفاعی رژیم صهیونیستی نتوانست آن را منهدم کند. انتظار می‌رود این موضوع بشدت شرایط داخلی جامعه صهیونیستی را تحت تأثیر قرار دهد و شرایط را از این هم که هست بدتر کند. بویژه اینکه ساختار سیاسی امروز صهیونیستی بسیار شکننده و ناتوان است.