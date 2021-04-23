۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا انصاری از وجود ۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح و پروژه نیمه‌تمام در کشور خبر داد و گفت: به دلیل توقف این طرح‌ها، حدود ۳ میلیون نفر در کشور بیکار شده‌اند که خود معضل بزرگی را برای اقتصاد کشور به بار آورده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که در مجلس در حال رسیدگی است، افزود: چگونگی انتقال تصدی‌گری‌ها از شرکت‌های دولتی و خصولتی به بخش‌خصوصی و ایجاد توسعه در اقتصاد کشور، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید با آگاهی کافی و استفاده از تجربه ناموفق گذشته، در دستور کار قرار گیرد.