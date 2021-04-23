به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، سلسله اقدامات خصمانه صهیونیستها علیه فلسطینیان در نقاط مختلف اراضی اشغالی ادامه دارد. نظامیان رژیم صهیونیستی طی شب گذشته به مناطقی در اراضی اشغالی یورش بردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال یورش وحشیانه نظامیان صهیونیست به قدس اشغالی درگیری های شدیدی میان آنها و فلسطینیان ساکن این شهر به وقوع پیوست. شاهدان عینی اعلام کردند که صهیونیستها از گلوله های جنگی و گاز اشک آور علیه فلسطینیان استفاده کردند.

منابع رسانه ای اعلام کردند که به دنبال درگیری های مذکور بیش از ۱۰۰ فلسطینی به شدت زخمی شدند. حال شماری از مجروحان نیز وخیم گزارش شده است. در میان مجروحان نام یک خبرنگار به چشم می خورد.

این درحالی است که سلسله تجاوزات روزانه صهیونیستها به مسجدالاقصی نیز همچنان ادامه دارد. در همین ارتباط، طی روزهای گذشته دهها شهرک‌نشین صهیونیست به مسجدالاقصی تعرض کردند. شهرک‌نشینان پس از یورش وحشیانه به مسجدالاقصی و ورود به صحن‌های این مسجد اقدام به سر دادن شعارهای ضد اسلامی کردند.

تعرض به مسجد الاقصی در راستای فرایند یهودی سازی رژیم صهیونیستی و تلاش برای تغییر بافت اسلامی مسجدالاقصی و نیز اجبار ساکنان قدس به ترک این مکان مقدس انجام می‌گیرد.